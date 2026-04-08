Главная / Политика /

Иранские СМИ: США и Израиль нарушили перемирие

Израиль и США нарушили режим прекращения огня, ударив по заводу, сообщил иранский телеканал Press TV.

«В нарушение перемирия американо-израильские силы атаковали нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван», – говорится в публикации.

По данным телеканала, сейчас специалисты работают над тушением пожара.

8 апреля агентство Mehr также писало, что на нефтеперерабатывающем заводе на юге Ирана прозвучало несколько взрывов. При этом об источнике ударов не сообщалось.

Ночью США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Помимо режима прекращения огня, условием стало открытие Ормузского пролива для судоходства на это время. Израиль согласился с договоренностями Вашингтона и Тегерана.

