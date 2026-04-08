На НПЗ в Иране прогремели взрывы после объявления перемирия

До этого сообщалось, что США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что на этот период Ормузский пролив будет открыт для судоходства. Президент США Дональд Трамп назвал предложенный Тегераном план из десяти пунктов приемлемой основой для переговоров. По его словам, стороны согласовали большую часть спорных вопросов, а двухнедельный срок позволит завершить работу над соглашением.