На НПЗ в Иране прогремели взрывы после объявления перемирия
На нефтеперерабатывающем заводе на юге Ирана произошло несколько взрывов вскоре после объявления режима прекращения огня между Тегераном и Вашингтоном. Об этом сообщило агентство Mehr.
«Утром после того как был достигнут режим прекращения огня, несколько взрывов произошло на НПЗ острова Лаван, источник этих взрывов неизвестен», – говорится в сообщении.
До этого сообщалось, что США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что на этот период Ормузский пролив будет открыт для судоходства. Президент США Дональд Трамп назвал предложенный Тегераном план из десяти пунктов приемлемой основой для переговоров. По его словам, стороны согласовали большую часть спорных вопросов, а двухнедельный срок позволит завершить работу над соглашением.
В интервью AFP Трамп заявил о «полной и безоговорочной победе» американцев. По мнению Трампа, договориться о прекращении огня Ирану помог Китай. Он также сообщил, что Вашингтон намерен помочь в устранении заторов в Ормузском проливе после его открытия.