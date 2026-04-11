CNN: разведка США узнала о планах Китая передать Ирану системы ПВО
Китай готовится в ближайшие недели передать Ирану новые системы противовоздушной обороны, включая переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК). Об этом сообщает CNN со ссылкой на три источника, знакомых с данными американской разведки. По словам источников, Пекин пытается организовать транзит поставок через третьи страны, чтобы скрыть их истинное происхождение.
В Пекине эти обвинения категорически отвергли. «Китай никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта; данная информация не соответствует действительности», – заявил представитель посольства КНР в Вашингтоне. Он призвал американскую сторону воздержаться от «необоснованных обвинений, злонамеренных домыслов и раздувания сенсаций» и подчеркнул, что Китай как ответственная держава выполняет свои международные обязательства.
Китайские компании продолжали продавать Ирану подсанкционные технологии двойного назначения, которые позволяют Ирану продолжать производство оружия и улучшать свои навигационные системы, сообщают источники. Однако прямая передача оружия китайским правительством ознаменовала бы новый уровень помощи, пишет издание.
Один из источников, знакомых с разведданными, заявил, что Китай не видит реальной стратегической ценности в открытом вступлении в конфликт и попытках защитить Иран от США и Израиля, поскольку Пекин знает, что это было бы безнадежно.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что истребитель F-15, сбитый над Ираном на прошлой неделе, был поражен ручной ракетой с тепловым наведением. Иран, в свою очередь, сообщил об использовании «новой» системы ПВО, не уточнив ее происхождение. Ожидается, что в начале следующего месяца Трамп посетит Пекин для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
Глава МИД КНР Ван И заявил 8 марта, что Китай намерен сделать 2026 г. поворотным в отношениях с США. При искреннем подходе двух сторон, отметил он, этот год может стать определяющим для устойчивого развития двусторонних связей.