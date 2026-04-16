Хегсет: Китай заверил США, что не поставляет оружие Ирану
Китай заверил США, что не поставляет оружие Ирану в период действующего перемирия между Вашингтоном и Тегераном. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, передает South China Morning Post.
По его словам, соответствующие гарантии Пекин передал напрямую на фоне опасений Вашингтона о возможной поддержке Тегерана извне во время паузы в боевых действиях. «У [президента США Дональда] Трампа есть крепкие и прямые отношения с [председателем ЕНР] Си Цзиньпином. Они обсуждали это, и Китай сказал, что этого не произойдет», – отметил Хегсет.
15 апреля Трамп сообщил, что обратился к Си Цзиньпину с просьбой не допускать поставок вооружений Ирану. Китай подтвердил, что этого не сделает.
Днем ранее в интервью Fox News Трамп заявил, что военная операция против Ирана очень близка к завершению, поскольку ожидается возобновление мирных переговоров.