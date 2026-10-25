Ушаков заявил о начале работы над саммитом Путина, Трампа и Си
Организация саммита президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне уже началась. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Сейчас уже я могу точно сказать, что и в Москве, и в Пекине, и в Вашингтоне в принципе готовы к ее проведению [встречи], уже к ней началась подготовка», – сказал Ушаков в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».
Он отметил, что китайская сторона подошла очень ответственно к проведению переговоров. Ушаков добавил, что поездка Путина на саммит «Большой двадцатки» будет зависеть от результатов саммита АТЭС. Он подчеркнул, что пока что обсуждается участие российского лидера в саммите АТЭС.
21 октября Ушаков сообщил, что лидеры России, США и КНР подтвердили свою готовность к трехсторонней встрече в рамках саммита АТЭС. По его мнению, если такие переговоры состоятся, то будет «шторм комментариев» и оценок.
На этой неделе Трамп заявил, что возможные переговоры с участием США, России и КНР будут посвящены не только вопросам денуклеаризации, но и украинскому урегулированию. Он также отметил, что повестка переговоров может быть шире обсуждения украинского кризиса.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС имеет большое значение для мира. Он заметил, что Россия не стремится навязывать другим свое видение мироустройства.