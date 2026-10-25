Ушаков заявил о начале работы над саммитом Путина, Трампа и Си

«Сейчас уже я могу точно сказать, что и в Москве, и в Пекине, и в Вашингтоне в принципе готовы к ее проведению [встречи], уже к ней началась подготовка», – сказал Ушаков в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».