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Кремль указал на значимость встречи Путина, Трампа и Си для мира

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Возможная встреча президента РФ Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС имеет большое значение для всего мира. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Однако Россия не стремится навязывать другим свое видение мироустройства, поэтому говорить о том, что три лидера будут решать судьбы всего мира, неправильно», – подчеркнул Песков.

22 октября Трамп заявил, что возможные переговоры с участием США, России и КНР будут посвящены не только вопросам денуклеаризации, но и украинскому урегулированию. Комментируя перспективы обсуждения украинского кризиса в рамках трехстороннего диалога, Трамп отметил, что повестка переговоров может оказаться шире этой темы.

21 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что лидеры России, США и КНР подтвердили свою готовность к трехсторонней встрече в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне. По его мнению, если такие переговоры состоятся, то будет «шторм комментариев» и оценок.

В тот же день президент России обсудил со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом возможность проведения трехсторонней встречи с Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС. В ходе беседы российский лидер изложил Уиткоффу практические соображения относительно возможного содержания переговоров. 

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