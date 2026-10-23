Кремль указал на значимость встречи Путина, Трампа и Си для мира

21 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что лидеры России, США и КНР подтвердили свою готовность к трехсторонней встрече в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне. По его мнению, если такие переговоры состоятся, то будет «шторм комментариев» и оценок.