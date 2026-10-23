Кремль указал на значимость встречи Путина, Трампа и Си для мира
Возможная встреча президента РФ Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС имеет большое значение для всего мира. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Однако Россия не стремится навязывать другим свое видение мироустройства, поэтому говорить о том, что три лидера будут решать судьбы всего мира, неправильно», – подчеркнул Песков.
22 октября Трамп заявил, что возможные переговоры с участием США, России и КНР будут посвящены не только вопросам денуклеаризации, но и украинскому урегулированию. Комментируя перспективы обсуждения украинского кризиса в рамках трехстороннего диалога, Трамп отметил, что повестка переговоров может оказаться шире этой темы.
21 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что лидеры России, США и КНР подтвердили свою готовность к трехсторонней встрече в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне. По его мнению, если такие переговоры состоятся, то будет «шторм комментариев» и оценок.
В тот же день президент России обсудил со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом возможность проведения трехсторонней встречи с Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС. В ходе беседы российский лидер изложил Уиткоффу практические соображения относительно возможного содержания переговоров.