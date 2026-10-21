Уиткофф назвал конструктивными переговоры с Путиным

«В Санкт-Петербурге мы встретились с президентом Путиным, чтобы развить прогресс, достигнутый в Осло с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, обсудить рамки мира и поблагодарить Путина за освобождение американского гражданина Стивена Хаббарда. Эти обсуждения были конструктивными», – написал он в X.