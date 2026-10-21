Уиткофф назвал конструктивными переговоры с Путиным
Переговоры представителей США с президентом РФ Владимиром Путиным были конструктивными. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.
«В Санкт-Петербурге мы встретились с президентом Путиным, чтобы развить прогресс, достигнутый в Осло с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, обсудить рамки мира и поблагодарить Путина за освобождение американского гражданина Стивена Хаббарда. Эти обсуждения были конструктивными», – написал он в X.
Уиткофф добавил, что диалог будет продолжен в формате трехсторонних переговоров между Соединенными Штатами, Россией и Украиной на техническом уровне.
Переговоры прошли в Петербурге 21 октября. К диалогу по видеосвязи присоединился зять Дональда Трампа бизнесмен Джаред Кушнер.
Путин в начале встречи объявил об освобождении обвиненного в наемничестве Хаббарда. Президент РФ заявил о заинтересованности России в восстановлении экономического сотрудничества с США. Уиткофф отметил, что уже проводимые обсуждения показывают возможности для расширения деловых связей между странами.