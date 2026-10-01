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Путин поддержал идею трехсторонней встречи с Си Цзиньпином и Трампом

Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает трехстороннюю встречу с президентами США и Китая Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Однако для ее проведения, по словам Путина, нужна повестка дня. Об этом он сказал на пленарной сессии клуба «Валдай», который проходит в национальном центре «Россия».

«У меня с президентом Трампом довольно добрые, многолетние отношения. Я ему благодарен за то, что он предпринимает усилия по разрешению, скажем, украинского кризиса. Как я много раз говорил уже, я убежден в этом, он делает это искренне», – сказал президент.

Однако отношения России с Соединенными Штатами омрачают еще старые факторы. «Они возникали на протяжении десятилетий. Нам бы очень хотелось, чтобы эти факторы, разделяющие нас, уходили в прошлое и появлялись новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества», – сказал Путин.

Ранее Песков сообщал, что Путин и Трамп обсуждали возможность трехстороннего саммита России, США и Китая на полях АТЭС. 27 сентября он допустил встречу лидеров, но не уточнил, будет ли она трехсторонней. Китайская сторона 29 сентября заявила, что пока не располагает информацией о такой встрече.

Саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября 2026 г. в Шэньчжэне. Путин и Си Цзиньпин уже договорились о двусторонней встрече. 29 сентября помощник президента Юрий Ушаков говорил, что проработка встречи Путина и Трампа на саммите еще не началась.

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