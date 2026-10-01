Путин поддержал идею трехсторонней встречи с Си Цзиньпином и Трампом

«У меня с президентом Трампом довольно добрые, многолетние отношения. Я ему благодарен за то, что он предпринимает усилия по разрешению, скажем, украинского кризиса. Как я много раз говорил уже, я убежден в этом, он делает это искренне», – сказал президент.