Путин поддержал идею трехсторонней встречи с Си Цзиньпином и Трампом
Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает трехстороннюю встречу с президентами США и Китая Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Однако для ее проведения, по словам Путина, нужна повестка дня. Об этом он сказал на пленарной сессии клуба «Валдай», который проходит в национальном центре «Россия».
«У меня с президентом Трампом довольно добрые, многолетние отношения. Я ему благодарен за то, что он предпринимает усилия по разрешению, скажем, украинского кризиса. Как я много раз говорил уже, я убежден в этом, он делает это искренне», – сказал президент.
Однако отношения России с Соединенными Штатами омрачают еще старые факторы. «Они возникали на протяжении десятилетий. Нам бы очень хотелось, чтобы эти факторы, разделяющие нас, уходили в прошлое и появлялись новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества», – сказал Путин.
Саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября 2026 г. в Шэньчжэне. Путин и Си Цзиньпин уже договорились о двусторонней встрече. 29 сентября помощник президента Юрий Ушаков говорил, что проработка встречи Путина и Трампа на саммите еще не началась.