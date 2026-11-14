Bloomberg: Трамп продлил разрешение иностранным судам возить нефть внутри США

Институт Като, проанализировав данные правительства США, сообщил, что с марта 2026 г., когда были впервые отменены ограничения, на иностранных судах было совершено около 338 рейсов. Речь идет, в том числе, о поставках техасской нефти в Пенсильванию и пропана в Пуэрто-Рико. Большая часть поставок пришлась на штат Калифорния: 23 млн барр. против 8 млн барр. за аналогичный период прошлого года.