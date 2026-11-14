Bloomberg: Трамп продлил разрешение иностранным судам возить нефть внутри США
Президент США Дональд Трамп продлил отмену столетнего закона Джонса для того, чтобы предоставить больше времени энергетическим компаниям для перевозки нефти по территории США на судах под иностранными флагами. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Белом доме. Таким образом американский лидер возобновляет политику по снижению цен на топливо.
«Трамп принял решение продлить на 90 дней отмену положений столетнего закона Джонса, которые требуют, чтобы грузы, перевозимые между портами США, доставлялись на судах, принадлежащих и управляемых американцами», – сообщил собеседник агентства.
Решение вступит в силу 16 ноября в 00:00 по нью-йоркскому времени (8:00 мск).
По мнению агентства, данные меры указывают на обеспокоенность администрации Трампа высокими ценами на энергоносители из-за войны в Иране. Выборы в конгресс США и поражение республиканцев также показали, что данный вопрос волнует американских избирателей.
Институт Като, проанализировав данные правительства США, сообщил, что с марта 2026 г., когда были впервые отменены ограничения, на иностранных судах было совершено около 338 рейсов. Речь идет, в том числе, о поставках техасской нефти в Пенсильванию и пропана в Пуэрто-Рико. Большая часть поставок пришлась на штат Калифорния: 23 млн барр. против 8 млн барр. за аналогичный период прошлого года.
10 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что договоренность лидеров России и США о приостановлении ограничений на экспорт российского дизельного топлива уже реализуется и привела к снижению цен. Он отметил, что Москва намерена и дальше содействовать нормализации работы мирового топливно-энергетического комплекса.