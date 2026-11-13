Дегтярев: санкции против российских спортсменов шиты белыми нитками
Заявления международных спортивных федераций о якобы угрозе безопасности спорта, исходящей от российских и белорусских спортсменов, необоснованны. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.
«Почему я говорил, что нельзя осуждать тех, кто в нейтральном статусе едет? Потому что они своим присутствием выбивали козырь у наших врагов, что, мол, русские приедут, тут будут всех обижать или их будут обижать. А мы видели, что никто никого не обижал – дружба между спортсменами», – сказал он.
Дегтярев назвал «маразматическими» аргументы некоторых международных спортивных федераций о том, что участие российских и белорусских спортсменов угрожает безопасности спорта. По его словам, санкции против России «шиты белыми нитками», и РФ уже начала опровергать подобные заявления в суде. Он также заявил, что отказ в выдаче виз российским и спортсменам – спланированная акция против международного спорта, а страны, которые принимают подобные решения, отказываются признавать решение Международного спортивного арбитража (CAS). Министр добавил, что, как и говорил президент России Владимир Путин, РФ будет продолжать «отстаивать интересы спортсменов в правовом поле».
13 ноября Дегтярев также заявил, что страны, которые препятствуют участию российских спортсменов в международных соревнованиях, должны лишиться права проводить крупные турниры. По словам министра, Россия «уверена, что их постигнет кара».
12 ноября Финляндия ужесточила ограничения на въезд граждан России с необязательными целями. Правила распространяются и на поездки спортсменов, в том числе выступающих под нейтральным статусом.
В тот же день правительство Норвегии сообщило, что запретит въезд в страну для российских и белорусских спортсменов, если целью поездки является участие в спортивных соревнованиях.