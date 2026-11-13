Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,301-0,93%MSTT83-1,25%MGTS1 382-0,58%IMOEX2 511,1+0,11%RTSI962,92+1,12%RGBI111,96+0,04%RGBITR778,97+0,07%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Стиль жизни /

Дегтярев: санкции против российских спортсменов шиты белыми нитками

Анна Суслова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Заявления международных спортивных федераций о якобы угрозе безопасности спорта, исходящей от российских и белорусских спортсменов, необоснованны. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Почему я говорил, что нельзя осуждать тех, кто в нейтральном статусе едет? Потому что они своим присутствием выбивали козырь у наших врагов, что, мол, русские приедут, тут будут всех обижать или их будут обижать. А мы видели, что никто никого не обижал – дружба между спортсменами», – сказал он.

Дегтярев назвал «маразматическими» аргументы некоторых международных спортивных федераций о том, что участие российских и белорусских спортсменов угрожает безопасности спорта. По его словам, санкции против России «шиты белыми нитками», и РФ уже начала опровергать подобные заявления в суде. Он также заявил, что отказ в выдаче виз российским и спортсменам – спланированная акция против международного спорта, а страны, которые принимают подобные решения, отказываются признавать решение Международного спортивного арбитража (CAS). Министр добавил, что, как и говорил президент России Владимир Путин, РФ будет продолжать «отстаивать интересы спортсменов в правовом поле».

13 ноября Дегтярев также заявил, что страны, которые препятствуют участию российских спортсменов в международных соревнованиях, должны лишиться права проводить крупные турниры. По словам министра, Россия «уверена, что их постигнет кара».

12 ноября Финляндия ужесточила ограничения на въезд граждан России с необязательными целями. Правила распространяются и на поездки спортсменов, в том числе выступающих под нейтральным статусом.

В тот же день правительство Норвегии сообщило, что запретит въезд в страну для российских и белорусских спортсменов, если целью поездки является участие в спортивных соревнованиях.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте