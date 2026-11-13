Дегтярев: санкции против российских спортсменов шиты белыми нитками

«Почему я говорил, что нельзя осуждать тех, кто в нейтральном статусе едет? Потому что они своим присутствием выбивали козырь у наших врагов, что, мол, русские приедут, тут будут всех обижать или их будут обижать. А мы видели, что никто никого не обижал – дружба между спортсменами», – сказал он.