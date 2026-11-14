CNN: танкер врезался в круизный лайнер в США

Портовые власти сообщили, что танкер Atlantic Asphalt врезался в судно American Heritage компании American Cruise Lines, когда оно стояло в доке на реке Миссисипи. Инцидент произошел около 12:30 по местному времени (21:30 по мск). Причина столкновения и число пострадавших уточняется.