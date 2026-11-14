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CNN: танкер врезался в круизный лайнер в США

Анна Суслова

В Новом Орлеане в США танкер врезался в круизный лайнер, на борту которого находилось более 130 человек. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Сотрудники службы экстренного реагирования прибыли в порт Нового Орлеана после того, как 13 ноября днем танкер столкнулся с речным круизным судном с более чем 130 пассажирами на борту, сообщили официальные лица порта Нового Орлеана», – сообщил телеканал.

Портовые власти сообщили, что танкер Atlantic Asphalt врезался в судно American Heritage компании American Cruise Lines, когда оно стояло в доке на реке Миссисипи. Инцидент произошел около 12:30 по местному времени (21:30 по мск). Причина столкновения и число пострадавших уточняется.

По данным American Cruise Lines, пассажиры были эвакуированы. Дополнительную информацию компания обещает предоставить позже.

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