Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,301-0,93%MSTT83-1,25%MGTS1 382-0,58%IMOEX2 511,1+0,11%RTSI962,92+1,12%RGBI111,96+0,04%RGBITR778,97+0,07%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Экс-президенту Парагвая Пенье предъявили обвинения в преступном сговоре

Анна Суслова
Juan Ignacio Roncoroni / TASS
Juan Ignacio Roncoroni / TASS

Бывшему президенту Парагвая Сантьяго Пенье предъявили обвинения в преступном сговоре в рамках дела о крахе Ueno Bank. Об этом сообщила генеральная прокуратура страны.

«Прокуратура предъявила бывшему президенту республики, бывшему председателю Центробанка Парагвая и главе управления банковского надзора обвинения в предполагаемом создании преступного сообщества», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

По данным прокуратуры, обвиняемые создали схему, в которой также участвовали представители органов исполнительной власти и представители Центрального Банка. Их предполагаемой целью было продвижение интересов «бизнес-конгломерата, связанного с Grupo V zquez и Ueno Bank».

Новые обвинения также были предъявлены другим бывшим членам совета директоров парагвайского регулятора. Генпрокуратура считает, что бывшее руководство ЦБ знало о «превышении кредитных лимитов компаниями, связанными с Ueno Bank, а также о других сомнительных финансовых операциях».

3 ноября ЦБ Парагвая ввел внешнее управление в Ueno Bank. Коэффициент платежеспособности банка упал ниже половины установленного минимума. Банк закрыл клиентские депозиты, в результате чего около 2,9 млн человек лишились доступа к своим счетам. Вкладчики вышли на протест и потребовали отставки президента.

4 ноября Пенья потребовал отставки главы ЦБ Парагвая Карлоса Карвальо. 5 ноября президент Парагвая сам подал в отставку, заявив, что делает это, «думая о стабильности страны, о социальном мире».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её