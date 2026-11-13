Экс-президенту Парагвая Пенье предъявили обвинения в преступном сговоре
Бывшему президенту Парагвая Сантьяго Пенье предъявили обвинения в преступном сговоре в рамках дела о крахе Ueno Bank. Об этом сообщила генеральная прокуратура страны.
«Прокуратура предъявила бывшему президенту республики, бывшему председателю Центробанка Парагвая и главе управления банковского надзора обвинения в предполагаемом создании преступного сообщества», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
По данным прокуратуры, обвиняемые создали схему, в которой также участвовали представители органов исполнительной власти и представители Центрального Банка. Их предполагаемой целью было продвижение интересов «бизнес-конгломерата, связанного с Grupo V zquez и Ueno Bank».
Новые обвинения также были предъявлены другим бывшим членам совета директоров парагвайского регулятора. Генпрокуратура считает, что бывшее руководство ЦБ знало о «превышении кредитных лимитов компаниями, связанными с Ueno Bank, а также о других сомнительных финансовых операциях».
3 ноября ЦБ Парагвая ввел внешнее управление в Ueno Bank. Коэффициент платежеспособности банка упал ниже половины установленного минимума. Банк закрыл клиентские депозиты, в результате чего около 2,9 млн человек лишились доступа к своим счетам. Вкладчики вышли на протест и потребовали отставки президента.
4 ноября Пенья потребовал отставки главы ЦБ Парагвая Карлоса Карвальо. 5 ноября президент Парагвая сам подал в отставку, заявив, что делает это, «думая о стабильности страны, о социальном мире».