Слепой зодчий: как Иван Кондратенко строил Москву на ощупь

Местный помещик Сергей Шультен то ли пожалел паренька, то ли разглядел в нем талант. В 1868 г. он отправил его в Москву учиться в Арнольдо-Третьяковском училище для глухонемых. Впрочем, благотворитель помогал и другим крестьянским детям: например, взял на домашнее обучение сына бывших крепостных Власия Судейкина с двумя сестрами. Тот впоследствии прославился как экономист, сенатор и один из авторов «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона», а в 1918 г. был расстрелян большевиками.