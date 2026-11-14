Сделка века по‑американски: тайные схемы США в деле «Иран‑контрас»40 лет назад мир потряс скандал: Вашингтон торговал оружием вопреки собственным санкциям
13 ноября 1986 г. президент США Рональд Рейган выступил с историческим телеобращением к нации. Он признался, что Америка тайно поставляла оружие Ирану – стране, которую сам же Белый дом внес в список государств—спонсоров терроризма и наложил строжайшие санкции. Но это было только начало. Дальнейшее расследование вскрыло сложные финансовые схемы: деньги, полученные от Ирана, шли на вооружение боевиков «контрас» в Никарагуа, хотя законы Соединенных Штатов прямо запрещали поддерживать их оружием. Вся история выплыла на свет из-за того, что работавший на ЦРУ американец, отправляясь на задание, надел парашют и, к большому сожалению Рейгана, выжил в авиакатастрофе.
Автомат Калашникова и самолет США
Военно-транспортный самолет C-123K 5 октября 1986 г. отправился в очередной полет над Никарагуа. У гражданина США, бывшего морпеха Юджина Хасенфуса, была довольно простая работа: стоять на открытой грузовой рампе и по команде пилота сбрасывать вниз груз – 60 советских автоматов AK-47, 50 000 упаковок патронов к ним, ручные противотанковые гранатометы, армейские ботинки…
Родные даже не подозревали, в какие края работа занесла Хасенфуса. Позже его тетя признавалась журналистам Los Angeles Times, что была уверена: племянник трудится сталеваром и часто ездит в командировки. А брат считал, что тот занят в авиаперевозках во Флориде. На самом деле Хасенфуса наняли, чтобы снабжать оружием никарагуанских боевиков «контрас».
В тот злополучный день Хасенфусу не повезло: правительственные войска сбили самолет с помощью советского ПЗРК «Стрела-2». Оба пилота и радист погибли. А предусмотрительный Хасенфус, как выяснилось, одолжил у брата парашют и успел выпрыгнуть из падающего самолета. Около суток он скрывался в джунглях, пока никарагуанские военные не обнаружили его спящим в гамаке, сделанном из парашюта. Трибунал приговорил его к 30 годам тюрьмы – а перед этим Хасенфус рассказал суду и журналистам все, что знал о своей миссии. Как ни странно, она оказалась связана с событиями на другом конце света: Ближнем Востоке.
Предмет для торга
Долгое время Иран был одним из ключевых союзников США на Ближнем Востоке. Его армия выстраивалась по американским стандартам, а сама страна входила в число крупнейших покупателей американского вооружения. Все изменилось в 1979 г., когда произошла Исламская революция. Союзника США шаха Мохаммеда Резу Пехлеви свергли, американское посольство в Тегеране захватили, а его персонал удерживали в заложниках 444 дня.
США ввели против Ирана санкции, а в январе 1984 г. и вовсе включили эту страну в список государств – спонсоров терроризма. В ответ новые власти во главе с аятоллой Хомейни объявили Америку «Большим сатаной» («Малым сатаной» называли то Израиль, то СССР), и конфронтация двух стран превратилась в идеологическое противостояние.
Однако у заклятых врагов нашелся предмет для торга. 22 сентября 1980 г. иракские войска Саддама Хусейна напали на Иран – так началась война, длившаяся до 1988 г. Иран воевал оставшимся со времен шаха американским оружием и отчаянно нуждался в запчастях и боеприпасах. Достать их в условиях санкций было весьма непросто. Переход на советское вооружение тоже не годился: СССР поддерживал Ирак.
Тем временем у Рейгана была идея-фикс – освобождение американских заложников, которых удерживала в Ливане группировка «Хезболла», финансировавшаяся Ираном. Вдобавок к середине 1980-х Белый дом полагал, что измотанный войной Иран готов смягчить антиамериканскую позицию. Как сказали бы сейчас, вырисовывалась «величайшая сделка»: США продают Ирану оружие, тот приказывает «Хезболле» отпустить заложников, а затем, возможно, отношения нормализуются.
Проблемы в Латинской Америке
В те же годы США столкнулись с большими проблемами и к югу от себя. С 1937 по 1979 гг. Никарагуа находилась под властью диктатуры клана Сомоса. По легенде, именно о президенте Анастасио Сомосе Гарсии Франклин Рузвельт однажды сказал: «Сомоса, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын».
Против диктатуры боролась оппозиция – Сандинистский фронт национального освобождения, названный в честь никарагуанского революционера Аугусто Сесара Сандино, расстрелянного по приказу Сомосы. В 1979 г., после кровопролитной гражданской войны, власть в Никарагуа перешла в руки сандинистов – союзников злейшего врага США, кубинского лидера Фиделя Кастро.
Будто этого мало, в 1979 г. гражданская война началась и в Сальвадоре, где с одной стороны было проамериканское правительство, а с другой – оппозиция, которую поддерживали Куба и сандинисты (Никарагуа от Сальвадора отделяет лишь залив). Рейган был уверен: если сандинистов не свергнуть, США продолжат терять позиции в Латинской Америке.
Белый дом принялся снабжать деньгами и оружием сторонников клана Сомоса, которых называли «контрас». Базируясь в соседнем Гондурасе, около 15 000 «контрас» совершали рейды в Никарагуа, уничтожая нефтебазы, продовольственные склады, мосты и другие цели. Расчет был на то, что это ухудшит жизнь гражданского населения, и оно взбунтуется против сандинистов, не способных их защитить.
В 1983 г. США пошли еще дальше: оперативники ЦРУ и нанятые ими исполнители тайно установили мины в ключевых портах Никарагуа. Замысел был в том, что судоходные компании испугаются «неизвестных террористов» и фактически сами установят морскую блокаду страны. Но правда быстро выплыла наружу. Международный суд ООН постановил, чтобы Вашингтон выплатил Никарагуа компенсацию. В ответ Белый дом отказался признавать юрисдикцию суда и заблокировал его решение в Совете безопасности ООН.
Внутри США скандал не прошел бесследно. Весной 1984 г. Конгресс решил, что администрация Рейгана втягивает страну в войну, и запретил Пентагону, ЦРУ и другим госведомствам тратить бюджетные деньги на свержение правительства Никарагуа.
Иран встречается с «контрас»
Высокопоставленные чиновники из администрации Рейгана не смирились с запретами и решили действовать втайне. Министр обороны США Каспар Уайнбергер, советники президента по нацезопасности Роберт Макфарлейн и контр-адмирал Джон Пойндекстер, помощник госсекретаря Эллиот Абрамс и их коллеги принялись выдумывать схемы, как торговать с Ираном и поддерживать «контрас».
Сначала посредником выступал Израиль: он продавал имевшееся у него американское вооружение по завышенным ценам через цепочку посредников, а на прибыль закупал у США новое оружие уже для себя. В 1991 г. The New York Times писала, что, по ее данным, первое американское оружие Иран получил еще в 1981 г. Более распространена версия, впрочем, что первая поставка была отправлена из Израиля в Иран 20 августа 1985 г. Вскоре после этого был освобожден первый американский заложник в Ливане.
У Израиля оставалось немало автоматов Калашникова, захваченных у палестинских организаций во время военных операций, в основном Ливанской войны 1982 г. Но они были не нужны: страна воевала стрелковым оружием собственного производства, а также американскими и бельгийскими винтовками. Зато АК были самым распространенным оружием в Латинской Америке, с 1983 г. США покупали их у Израиля для «контрас».
Так продолжалось, пока американскому подполковнику Оливеру Норту из Совета национальной безопасности не пришла в голову идея: объединить оба направления сделок в одну цепочку, лишив Израиль роли посредника. Тогда прибыль от наценки, с которой оружие продавали Ирану, доставалась бы США, а не Иерусалиму.
Новая схема выглядела так: через цепочку посредников США отправляли свое оружие в Иран – формально его будто бы покупали частные компании. Деньги от Тегерана шли через цепочку «прокладок», включая счета в швейцарских банках. По оценке конгресса, Иран выплатил около $30 млн. Из них $12 млн вернулись США как оплата поставленного оружия. Примерно $3,5–3,8 млн потратили на закупку оружия для «контрас», остальное осело у посредников.
Гонка комиссий
Схема работала без сбоев, пока в Никарагуа не сбили злополучный C-123K и выживший Хасенфус не дал показаний. Вскоре информация о сделке с Ираном просочилась в СМИ. Первым о ней написал 3 ноября 1986 г. ливанский журнал Ash-Shiraa, связавший в единую цепь тайный визит в Тегеран посланника Рейгана Роберта Макфарлейна, поставки оружия и освобождение заложников «Хезболлой».
На следующий день спикер парламента Ирана Али Акбар Хашеми Рафсанджани выступил на митинге, посвященном седьмой годовщине захвата посольства США в Тегеране. В своей речи он подтвердил версию Ash-Shiraa. Правда, преподнес это как отчаяние и слабость Вашингтона: Макфарлейн якобы буквально умолял иранское руководство выслушать его и согласиться на сделку.
Закрывать глаза на скандал было уже невозможно. 13 ноября 1986 г. Рейган вышел к телекамерам: он подтвердил, что с Ираном ведутся секретные переговоры и ему поставляются «скромные партии» оборонительного вооружения и запчастей. Но категорически отрицал сделку «оружие в обмен на заложников». Позже выяснилось, что в это самое время подполковник Оливер Норт занимался уничтожением документов, связанных с операцией.
Следующий ход сделал генпрокурор США Эдвин Миз. 21 ноября он заявил, что деньги от продажи оружия Ирану шли на вооружение «контрас». Рейган в ответ создал президентскую комиссию во главе с сенатором Джоном Тауэром, Конгресс сформировал собственную, а журналисты не спали, отыскивая все новые подробности «Иран-контрас».
Президентская комиссия сработала на редкость быстро. Уже 26 февраля 1987 г. она выпустила доклад, где раскрывалась схема сделок и участие в них высокопоставленных чиновников США. Но утверждалось, что вся афера была самоуправством подчиненных, а Рейгана посвящали лишь в отдельные детали.
4 марта Рейган впервые после долгого молчания снова обратился к нации. Фактически он повторил выводы комиссии, уверяя, что солгал в ноябрьском обращении не из злого умысла, а по незнанию. Тут же он заявил, что готов нести полную ответственность за подчиненных и покаялся, что потерял контроль над их действиями.
Конгресс тянул с публикацией своего доклада до 18 ноября 1987 г. Так и не найдя доказательств, что Рейган был в курсе всей операции, конгрессмены смогли предъявить ему единственное обвинение – президент понятия не имел, чем занимаются его советники и чиновники. Но за это Рейган публично извинился еще в мартовской речи.
Суд без наказания
Обвинения по делу «Иран-контрас» были выдвинуты против нескольких десятков человек, включая высших чиновников. Однако все фигуранты отделались испугом. Так, в 1989 г. суд присяжных признал Норта виновным в трех из 12 пунктов: препятствовании расследованию Конгресса, уничтожении официальных документов и взятке (участники тайной сети поставок оплатили установку у него дома системы безопасности за $13 800). Но через год апелляционный суд отменил приговор. Дело в том, что Норт выступил на публичных слушаниях по делу «Иран-контрас» в Конгрессе с одним условием: ему предоставили ограниченный иммунитет от судебного преследования. Все, сказанное им на слушаниях, запрещалось использовать против него. Адвокаты Норта доказали, что свидетели по его делу слышали выступление Норта в Конгрессе, и это повлияло на их показания.
Легким испугом отделался и Рейган. Недаром он получил прозвище «тефлоновый президент»: все скандалы были ему как с гуся вода. В разгар дела в 1986 г. рейтинг президента упал до 46%, но к концу его срока вырос до внушительных 63%. Большей популярностью в США мог похвастаться только Франклин Рузвельт.
В докладах об «Иран-контрас» несколько раз мелькало имя вице-президента администрации Рейгана. Звали его Джордж Буш и, как Рейган, он клялся, что представления не имел о всех деталях операции. Американцы то ли ему поверили, то ли сочли это неважным.
Буш выиграл выборы и в январе 1989 г. стал 41-м президентом США. Переизбраться на второй срок у него не получилось: он уступил демократу Биллу Клинтону. Но в декабре 1992 г., незадолго до ухода из Белого дома, Буш помиловал главных фигурантов дела «Иран-контрас». После этого закрылись и оставшиеся уголовные дела на участников скандала.
Иран частично выполнил условия сделки: «Хезболла» освободила половину американских пленников – троих человек – но почти сразу похитила трех других граждан США. Госсекретарь Джордж Шульц в сердцах назвал происходящее «базаром заложников». По его словам, торг с террористами лишь подталкивает их к новым захватам ради новых уступок.
Даже Хасенфус, с которого и начался скандал, избежал наказания. 15 ноября 1986 г. он был приговорен в Никарагуа к 30 годам тюрьмы. Но уже 17 декабря того же года помилован и депортирован на родину. В 1988 г. он подал иск против организаторов поставок, требуя выплатить компенсацию в $135 млн. Хасенфус уверял, в частности, что ему так и не заплатили за тот самый полет. Суд он проиграл.
После этого Хасенфус работал монтажником металлоконструкций, а в 2000-х снова попал в заголовки. Его несколько раз задерживали за эксгибиционизм, судили и назначили испытательный срок. В 2005 г. он нарушил его условия, устроив инцидент на парковке супермаркета Wal-Mart. Условный срок превратился в несколько месяцев настоящей тюрьмы. По иронии судьбы, на свободу Хасенфус вышел ровно в 19-ю годовщину своего помилования в Никарагуа. Он прожил 84 года и скончался 26 ноября 2025 г. от рака.