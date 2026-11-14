Сделка века по‑американски: тайные схемы США в деле «Иран‑контрас»

В тот злополучный день Хасенфусу не повезло: правительственные войска сбили самолет с помощью советского ПЗРК «Стрела-2». Оба пилота и радист погибли. А предусмотрительный Хасенфус, как выяснилось, одолжил у брата парашют и успел выпрыгнуть из падающего самолета. Около суток он скрывался в джунглях, пока никарагуанские военные не обнаружили его спящим в гамаке, сделанном из парашюта. Трибунал приговорил его к 30 годам тюрьмы – а перед этим Хасенфус рассказал суду и журналистам все, что знал о своей миссии. Как ни странно, она оказалась связана с событиями на другом конце света: Ближнем Востоке.