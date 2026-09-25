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Главная / Общество /

Четырех экс-сотрудников РЖД отправили в колонию за взятки

Анна Виноградова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Московский городской суд оставил без изменения приговор четырем бывшим сотрудникам ОАО «РЖД», осужденным за получение взяток в особо крупном размере. Алексей Савченко, Олег Кириллов, Денис Стрельцов и Денис Андреев получили от 8,6 до 12,6 года колонии строгого режима, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Следствие установило, что представители подрядных организаций передавали сотрудникам РЖД деньги за содействие при заключении договоров на техническое обслуживание и текущий ремонт автотранспорта компании. Общая сумма взяток превысила 7 млн руб. Осужденным также назначили штрафы от 36,8 млн до 73,6 млн руб. Все четверо занимали в РЖД должности, связанные с закупками, снабжением, финансами и транспортом.

3 декабря 2024 г. Кириллову и Савченко предъявили обвинения по делу о получении взяток в особо крупном размере. По делу также проходили Андреев и Стрельцов. 20 октября 2025 г. Басманный суд Москвы вынес приговор четырем бывшим топ-менеджерам филиала РЖД: им назначили длительные сроки в колонии строгого режима и многомиллионные штрафы.

4 марта 2026 г. СК сообщил о задержании начальника управления вагонного хозяйства РЖД по другому делу о коррупции. По версии следствия, взятка предназначалась за заключение договоров на ремонт грузовых вагонов и последующую приемку выполненных работ в интересах коммерческой организации.

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