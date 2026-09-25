Четырех экс-сотрудников РЖД отправили в колонию за взятки

Следствие установило, что представители подрядных организаций передавали сотрудникам РЖД деньги за содействие при заключении договоров на техническое обслуживание и текущий ремонт автотранспорта компании. Общая сумма взяток превысила 7 млн руб. Осужденным также назначили штрафы от 36,8 млн до 73,6 млн руб. Все четверо занимали в РЖД должности, связанные с закупками, снабжением, финансами и транспортом.