Двух топ-менеджеров РЖД обвинили в получении взяток на 105 млн рублей

Топ-менеджеры РЖД были арестованы Черемушкинским судом Москвы в феврале этого года. Помимо статьи о получении взятки Кириллов и Савченко подозреваются по ч. 1 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление).