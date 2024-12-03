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Двух топ-менеджеров РЖД обвинили в получении взяток на 105 млн рублей

Ведомости

Заместителей начальника центральной дирекции закупок и снабжения филиала компании ОАО «РЖД» Олега Кириллова и Алексея Савченко обвинили в получении взяток на сумму около 105 млн руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Кириллову и Савченко предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части – до 15 лет лишения свободы.

Топ-менеджеры РЖД были арестованы Черемушкинским судом Москвы в феврале этого года. Помимо статьи о получении взятки Кириллов и Савченко подозреваются по ч. 1 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление).

Другие фигуранты этого дела – начальник транспортного отдела административно-хозяйственного управления филиала ОАО «РЖД» Денис Андреев, замдиректора по экономике и финансам административно-хозяйственного управления филиала ОАО «РЖД» Денис Стрельцов, а также начальник договорного отдела АХУ ОАО «РЖД» Алексей Крылов.

16 июля Советский районный суд Челябинска приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего начальника Центра организации работы железнодорожных станций Южно-Уральской дирекции управления движением (филиала ОАО «РЖД»). 17 июня Свердловский суд Иркутска арестовал начальника Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) Вадима Владимирова. Его подозревают в получении взятки через посредников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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