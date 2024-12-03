Двух топ-менеджеров РЖД обвинили в получении взяток на 105 млн рублей
Кириллову и Савченко предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части – до 15 лет лишения свободы.
Топ-менеджеры РЖД были арестованы Черемушкинским судом Москвы в феврале этого года. Помимо статьи о получении взятки Кириллов и Савченко подозреваются по ч. 1 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление).
Другие фигуранты этого дела – начальник транспортного отдела административно-хозяйственного управления филиала ОАО «РЖД» Денис Андреев, замдиректора по экономике и финансам административно-хозяйственного управления филиала ОАО «РЖД» Денис Стрельцов, а также начальник договорного отдела АХУ ОАО «РЖД» Алексей Крылов.
16 июля Советский районный суд Челябинска приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего начальника Центра организации работы железнодорожных станций Южно-Уральской дирекции управления движением (филиала ОАО «РЖД»). 17 июня Свердловский суд Иркутска арестовал начальника Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) Вадима Владимирова. Его подозревают в получении взятки через посредников.