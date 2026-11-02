Мерц пригрозил жестокими наказаниями участникам беспорядков в Германии

31 октября в более чем 30 городах Германии прошли молодежные протесты, на которые вышли более 160 000 человек. Демонстрации были организованы движением «Поколение Z регулирует» (Gen Z regelt). Молодые люди требовали улучшения в сфере образования, доступности жилья, усиления защиты окружающей среды, а также сокращения гонки вооружений и прекращения урезания социальных услуг. Около 1900 человек организовали шествие в городе Эрфурте, в Штутгарте на митинг вышли 3000 человек, в Гамбурге – более 2000 человек.