Мерц пригрозил жестокими наказаниями участникам беспорядков в Германии
Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал пресекать любые проявления насилия после массовых беспорядков, произошедших в минувшие выходные в нескольких городах страны. Об этом он заявил в обращении к участникам конференции руководителей окружных отделений Христианско-демократического союза (ХДС), передает агентство DPA.
Он также заверил, что нарушители ощутят на себе всю строгость закона. При этом он подчеркнул, что абсолютное большинство молодых людей участвовали в демонстрациях мирно. По словам канцлера, политическая активность молодежи и обеспокоенность ее представителей собственным будущим соответствуют задачам, которые ставит перед собой правительство.
Глава кабмина отметил, что власти стремятся обеспечить молодому поколению стабильные перспективы и не допустить чрезмерного переноса на него расходов, связанных со старением общества.
В числе актуальных проблем Мерц назвал ситуацию на рынке жилья и необходимость снизить нагрузку на бюджеты, чтобы федеральные земли могли увеличить инвестиции в образование.
31 октября в более чем 30 городах Германии прошли молодежные протесты, на которые вышли более 160 000 человек. Демонстрации были организованы движением «Поколение Z регулирует» (Gen Z regelt). Молодые люди требовали улучшения в сфере образования, доступности жилья, усиления защиты окружающей среды, а также сокращения гонки вооружений и прекращения урезания социальных услуг. Около 1900 человек организовали шествие в городе Эрфурте, в Штутгарте на митинг вышли 3000 человек, в Гамбурге – более 2000 человек.