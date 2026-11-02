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Главная / Политика /

Мерц пригрозил жестокими наказаниями участникам беспорядков в Германии

Ксения Наумчик
RIE KIKUCHI \ ТАСС
RIE KIKUCHI \ ТАСС

Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал пресекать любые проявления насилия после массовых беспорядков, произошедших в минувшие выходные в нескольких городах страны. Об этом он заявил в обращении к участникам конференции руководителей окружных отделений Христианско-демократического союза (ХДС), передает агентство DPA.

Он также заверил, что нарушители ощутят на себе всю строгость закона. При этом он подчеркнул, что абсолютное большинство молодых людей участвовали в демонстрациях мирно. По словам канцлера, политическая активность молодежи и обеспокоенность ее представителей собственным будущим соответствуют задачам, которые ставит перед собой правительство.

Глава кабмина отметил, что власти стремятся обеспечить молодому поколению стабильные перспективы и не допустить чрезмерного переноса на него расходов, связанных со старением общества.

В числе актуальных проблем Мерц назвал ситуацию на рынке жилья и необходимость снизить нагрузку на бюджеты, чтобы федеральные земли могли увеличить инвестиции в образование.

31 октября в более чем 30 городах Германии прошли молодежные протесты, на которые вышли более 160 000 человек. Демонстрации были организованы движением «Поколение Z регулирует» (Gen Z regelt). Молодые люди требовали улучшения в сфере образования, доступности жилья, усиления защиты окружающей среды, а также сокращения гонки вооружений и прекращения урезания социальных услуг. Около 1900 человек организовали шествие в городе Эрфурте, в Штутгарте на митинг вышли 3000 человек, в Гамбурге – более 2000 человек.

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