Суд приговорил к пожизненному сроку убийцу жены и дочери бизнесмена Казаряна

В ноябре 2025 г. в Костроме убийцу задержали. На протяжении 2,5 г. главным подозреваемым был сам Казарян. Задержанным оказался 32-летний гражданин Молдавии, который совершил убийство с целью ограбления. По данным следствия, в ночь с 13 на 14 февраля 2015 г. в квартире жилого дома, расположенного на улице Шаболовке в городе Москве, были обнаружены тела женщины и ее малолетней дочери 2005 г. р. с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений. Тогда Мельничук признал вину. Также он похитил деньги, украшения и ценности почти на $3000 и забрал с собой орудие преступления.