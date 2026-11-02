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Суд приговорил к пожизненному сроку убийцу жены и дочери бизнесмена Казаряна

Ксения Наумчик
Сергей Булкин / ТАСС
Сергей Булкин / ТАСС

Московский городской суд назначил Алексею Мельничуку пожизненное лишение свободы в колонии особого режима по делу об убийстве жены и малолетней дочери бизнесмена Хорена Казаряна. Преступление было совершено в Москве в 2015 г. Об этом ТАСС сообщил участник судебного процесса.

По его словам, суд признал подсудимого виновным в двойном убийстве с особой жестокостью. Кроме того, в пользу двух потерпевших взыскали 8,5 млн руб. в качестве компенсации материального и морального вреда.

В ходе прений сторон прокурор Людмила Баландина также просила назначить Мельничуку пожизненный срок, штраф в размере 900 000 руб. и удовлетворить гражданский иск потерпевших на сумму более 15 млн руб. Смягчающих обстоятельств гособвинение не усмотрело.

Как сообщил собеседник агентства, из окончательного обвинения исключили пункт «к» ч. 2 ст. 105 (совершение убийства с целью скрыть другое преступление). При этом прокуратура Москвы заявила, что вина мужчины доказана по пп. «а», «в», «д», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

В ноябре 2025 г. в Костроме убийцу задержали. На протяжении 2,5 г. главным подозреваемым был сам Казарян. Задержанным оказался 32-летний гражданин Молдавии, который совершил убийство с целью ограбления. По данным следствия, в ночь с 13 на 14 февраля 2015 г. в квартире жилого дома, расположенного на улице Шаболовке в городе Москве, были обнаружены тела женщины и ее малолетней дочери 2005 г. р. с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений. Тогда Мельничук признал вину. Также он похитил деньги, украшения и ценности почти на $3000 и забрал с собой орудие преступления.

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