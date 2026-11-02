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Финляндия начала реализацию инициативы по ядерному сдерживанию

Ксения Наумчик
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Финляндия приступила к реализации французской инициативы по ядерному сдерживанию. Официальная работа в рамках сотрудничества началась на прошлой неделе, заявил президент страны Александр Стубб.

По его словам, углубленные контакты с Францией как ядерной державой позволят Хельсинки лучше понять, как крупные государства оценивают последствия своих действий в нынешней ситуации в сфере безопасности.

Как отмечается в сообщении, масштаб сотрудничества еще предстоит сформировать. Финская сторона намерена тщательно оценить последствия возможных вариантов, прежде чем принимать какие-либо решения.

22 сентября премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что Франция согласилась начать переговоры о присоединении прибалтийской страны к программе ядерного сдерживания. Он также отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон согласился усилить военное присутствие в стране, «особенно в сфере воздушной обороны».

30 мая Der Spiegel писал, что Франция предлагает присоединиться к «ядерному зонтику» все большему количеству стран, в том числе Германии, Норвегии, Польше и Литве. При этом отмечалось, что присоединение к ядерной программе Франции означает, что европейские партнеры полностью зависят от политической воли Парижа.

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