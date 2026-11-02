Финляндия начала реализацию инициативы по ядерному сдерживанию

30 мая Der Spiegel писал, что Франция предлагает присоединиться к «ядерному зонтику» все большему количеству стран, в том числе Германии, Норвегии, Польше и Литве. При этом отмечалось, что присоединение к ядерной программе Франции означает, что европейские партнеры полностью зависят от политической воли Парижа.