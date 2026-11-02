Лантратова: обсуждается ежемесячная доставка гуманитарной помощи в Алешки
Россия ведет переговоры об организации регулярных ежемесячных гуманитарных миссий в город Алешки Херсонской области при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
По словам омбудсмена, во время записи обращения с благодарностью Мелании Трамп российская сторона попросила ее содействовать организации регулярных поставок помощи. «При координации, при посредничестве первой леди организовать теперь регулярные ежемесячные подобные миссии по передаче гуманитарной помощи в Алешки», – сказала Лантратова.
Она подчеркнула необходимость продолжения гуманитарной работы. При подготовке новых миссий, по ее словам, потребуется учитывать меняющиеся потребности жителей города.
31 октября Лантратова сообщила о договоренности с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом регулярно проводить подобные гуманитарные операции. Стороны намерены продолжать оказывать помощь жителям Алешек, которые решили остаться в городе.
30 октября в Алешках началась передача нескольких десятков тонн гуманитарной помощи. В город доставили продукты питания, лекарства, питьевую воду, средства гигиены и топливо для генераторов.
31 октября Лантратова объявила об успешном завершении гуманитарной миссии. Операция проводилась в условиях локального прекращения огня при посредничестве Мелании Трамп. Часть жителей Алешек была эвакуирована в Россию, часть – на Украину.