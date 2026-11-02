Лантратова: обсуждается ежемесячная доставка гуманитарной помощи в Алешки

По словам омбудсмена, во время записи обращения с благодарностью Мелании Трамп российская сторона попросила ее содействовать организации регулярных поставок помощи. «При координации, при посредничестве первой леди организовать теперь регулярные ежемесячные подобные миссии по передаче гуманитарной помощи в Алешки», – сказала Лантратова.