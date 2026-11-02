Первая женщина-президент Болгарии: чем известна Илияна Йотова

Первая женщина-президент Болгарии: чем известна Илияна ЙотоваВременная глава государства победила во втором туре выборов
По итогам обработки 100% бюллетеней на президентских выборах в Болгарии, второй тур которых прошел 1 ноября, победу одержала Илияна Йотова, исполняющая обязанности руководителя страны с начала года. Согласно официальным данным, связка Йотовой и кандидата в вице-президенты Кирила Вылчева получила 57,57% голосов. Ее оппонент Андрей Гюров, набравший 39,5%, уже признал поражение. Чем известна первая женщина во главе Болгарии – в справке «Ведомостей».
Семья и образование
Илияна Малинова Йотова (в девичестве Тодорова) родилась 24 октября 1964 г. в Софии. Ее отец, Малин Тодоров, заведовал муниципальной больницей, а в 1999–2003 гг. был мэром Сливницы. В августе 2003-го погиб при трагических обстоятельствах. Мать работала инженером‑гидротехником.
Йотова окончила 9-ю французскую языковую гимназию им. Альфонса де Ламартина в Софии, а в 1989 г. – Софийский университет «Св. Климент Охридский» по специальности «болгарская филология» со второй специальностью «французская филология».
Позднее прошла специализацию во французской Национальной школе администрирования (ENA) и Центре европейских исследований Страсбургского университета. Владеет французским языком, пользуется английским и русским.
Начало карьеры в медиа и переход в политику
С 1990 по 1997 г. Йотова работала на Болгарском национальном телевидении, пройдя путь от репортера и политического редактора до ведущей центральной информационной программы «По света и у нас» и руководителя дирекции «Новости и актуальные программы». Этот период совпал с ключевыми событиями болгарского транзита: принятием Конституции 1991 г., правительственными кризисами и массовыми протестами зимы 1996–1997 гг.
В 1997 г. Йотова возглавила пресс‑центр Болгарской социалистической партии (БСП) и вступила в партию. С 2000 по 2016 г. была членом Высшего совета БСП, в 2012–2016 гг. – его исполнительного бюро. С января 2006 по 2012 г. занимала должность заместителя председателя Софийского городского совета партии.
Парламентская и европейская деятельность
В 2005 г. Йотова была избрана депутатом 40-го Народного собрания, возглавляла болгарскую делегацию в Парламентской ассамблее франкофонии и была заместителем главы делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
После европейских выборов в мае 2007 г. получила мандат депутата Европарламента от фракции Прогрессивного альянса социалистов и демократов, переизбиралась в 2009 и 2014 гг.
Работала в комитетах по внутреннему рынку и защите прав потребителей (2007–2009), по рыболовству (2009–2014), по петициям, в специальном комитете по организованной преступности, коррупции и отмыванию денег (2012–2013). С 2014 г. – заместитель председателя комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам под председательством Клода Мореса.
Одним из важных направлений ее работы стала интеграция Черноморского региона в морскую политику ЕС. В 2010 г. она поставила перед Еврокомиссией вопрос о создании единого органа по черноморским рыбным ресурсам и подготовила доклад «Настоящее и будущее управление рыболовством в Черном море», который Европарламент принял 13 сентября 2011 г. В результате был создан региональный консультативный совет по Черному морю.
На посту вице-президента
Летом 2016 г. Йотова была выдвинута кандидатом в вице-президенты в паре с Руменом Радевым. После победы во втором туре она сложила мандат евродепутата. На посту вице‑президента (2017–2026) курировала связи с болгарскими общинами за рубежом, продвижение болгарского образования и языка, а также комиссии по гражданству, помилованию и убежищу при президенте.
В ноябре 2021 г. пара Радев/Йотова была переизбрана на второй пятилетний срок: во втором туре они победили Анастаса Герджикова, набрав около 66% голосов. В 2024 г. Йотова выступила с инициативой создания болгарского культурного института за рубежом.
Отставка Радева и исполнение обязанностей президента
Политическому кризису в Болгарии предшествовала отставка правительства Росена Желязкова 11 декабря 2025 г. на фоне антикоррупционных протестов против спорного проекта бюджета-2026.
С начала 2026 г. Болгария перешла на евро, рост цен усилил протестную волну. 19 января 2026 г. Радев в обращении к нации объявил об отставке, заявив, что «обстоятельства вынудили» его семь раз назначать временные правительства, и назвав Йотову «достойным главой государства».
23 января Конституционный суд принял отставку, досрочно прекратив полномочия Радева, и Йотова в соответствии с Конституцией заняла пост главы государства до конца срока.
11 февраля 2026 г. Йотова предложила заместителю главы Болгарского народного банка Андрею Гюрову возглавить временное правительство, 18–19 февраля назначила его служебным премьером и объявила досрочные парламентские выборы на 19 апреля. Гюров занимал пост до 8 мая: на выборах созданная Радевым в марте коалиция «Прогрессивная Болгария» получила 44,59% голосов и 131 из 240 мест – абсолютное большинство, а 8 мая парламент утвердил самого Радева премьер-министром (124 голоса «за», 70 «против», 36 воздержались).
Кампания на президентских выборах
24 июля 2026 г. в программе «Панорама» на БНТ Йотова объявила о выдвижении на второй срок. Хотя она остается членом БСП, ее партийное членство формально «заморожено» на время исполнения высшей должности, и баллотировалась она как независимая гражданская кандидатура при поддержке БСП, «Прогрессивной Болгарии», ВМРО и других организаций. 3 сентября она представила кандидатом в вице-президенты генерального директора Болгарского телеграфного агентства Кирила Вылчева – журналиста и юриста, взявшего на время кампании неоплачиваемый отпуск в БТА.
В первом туре 25 октября, где участвовали 27 пар кандидатов, Йотова и Вылчев получили 34,76%, Гюров и бывший и. о. генсека МВД Георгий Кандев – 31,95%. Явка 22,98% стала рекордно низкой для президентских выборов в стране.
Во втором туре 1 ноября явка выросла примерно до 27%, и Йотова победила с отрывом почти в 18 п. п. Гюров признал поражение в ночь после закрытия участков, а премьер Радев поздравил пару, назвав результат «подтверждением верности курса». В своей победной речи Йотова сказала: «Я буду достойным президентом».
Политическая позиция
Во внешней политике Йотову относят к умеренному крылу БСП. Она последовательно выступала против поставок оружия Украине и делала акцент на дипломатическом урегулировании конфликта. В 2017 г. поддерживала инициативу президента Радева о смягчении санкций против России.
В ходе президентской кампании 2026 г. Йотова заявляла, что у конфликта нет военного решения, и предлагала сделать Болгарию «дипломатическим каналом» в диалоге с Россией, призывая к «коалиции за мир». При этом она подчеркивала, что Болгария должна «принимать собственные решения», оставаясь частью «сильной Европы».
Во внутренней политике с 2017 г. Йотова выступает за интеграцию мигрантов. В 2023-м предлагала создать национальный институт, координирующий этот процесс. В начале президентства наложила вето на закон, ограничивавший число избирательных участков для болгар за пределами ЕС, указав на риск ущемления избирательных прав.
Личная жизнь
С 1985 г. замужем за Андреем Йотовым – профессором, одним из ведущих болгарских ортопедов‑травматологов. Супруги познакомились еще в школьные годы. Сын Марин окончил Университет Вестминстера в Лондоне, работает в банковском секторе Болгарии.
30 июня 2026 г. Болгарская академия наук присвоила Йотовой звание почетного доктора.