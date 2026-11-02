Первая женщина-президент Болгарии: чем известна Илияна Йотова

24 июля 2026 г. в программе «Панорама» на БНТ Йотова объявила о выдвижении на второй срок. Хотя она остается членом БСП, ее партийное членство формально «заморожено» на время исполнения высшей должности, и баллотировалась она как независимая гражданская кандидатура при поддержке БСП, «Прогрессивной Болгарии», ВМРО и других организаций. 3 сентября она представила кандидатом в вице-президенты генерального директора Болгарского телеграфного агентства Кирила Вылчева – журналиста и юриста, взявшего на время кампании неоплачиваемый отпуск в БТА.