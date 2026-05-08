Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,915-0,32%ARSA7,68-2,17%CHKZ16 250-0,61%IMOEX2 608,52-0,26%RTSI1 101,22-0,26%RGBI119,29-0,11%RGBITR780-0,07%
Главная / Политика /

Румен Радев избран премьер-министром Болгарии

Ведомости

Народное собрание Болгарии избрало Румена Радева премьер-министром страны, сообщается на сайте болгарского парламента. Депутаты также утвердили предложенную им структуру совета министров и состав нового правительства.

За назначение проголосовали 124 депутата, против выступили 70, еще 36 воздержались.

После утверждения Радев выступил в парламенте с программной речью и заявил, что граждане Болгарии своим голосованием положили конец политическому кризису в стране. По его словам, уже 11 мая правительство внесет в парламент пакет законопроектов, направленных на борьбу с ростом цен.

От пилота до президента: кто такой Румен Радев

Политика / Международные новости

Среди приоритетов нового кабинета Радев также назвал принятие государственного бюджета, борьбу с инфляцией и рекордным дефицитом, формирование нового состава высшего судебного совета и реализацию мер по Плану восстановления и устойчивости.

Радев также требует перезагрузить отношения с Москвой, прекратить военные поставки Киеву и отменить антироссийские санкции ЕС.

Радев с 2017 по 2026 г. занимал пост президента Болгарии. В январе 2026 г. Радев объявил о решении досрочно уйти с президентского поста для участия в очередных выборах, назначенных после отставки премьер-министра Росена Желязкова.

На выборах 19 апреля коалиция под руководством Радева получила 44,6% голосов, что обеспечило ей 131 из 240 мандатов в Народном собрании. Это дает ему возможность сформировать однопартийное правительство.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её