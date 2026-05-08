Румен Радев избран премьер-министром Болгарии
Народное собрание Болгарии избрало Румена Радева премьер-министром страны, сообщается на сайте болгарского парламента. Депутаты также утвердили предложенную им структуру совета министров и состав нового правительства.
За назначение проголосовали 124 депутата, против выступили 70, еще 36 воздержались.
После утверждения Радев выступил в парламенте с программной речью и заявил, что граждане Болгарии своим голосованием положили конец политическому кризису в стране. По его словам, уже 11 мая правительство внесет в парламент пакет законопроектов, направленных на борьбу с ростом цен.
Среди приоритетов нового кабинета Радев также назвал принятие государственного бюджета, борьбу с инфляцией и рекордным дефицитом, формирование нового состава высшего судебного совета и реализацию мер по Плану восстановления и устойчивости.
Радев также требует перезагрузить отношения с Москвой, прекратить военные поставки Киеву и отменить антироссийские санкции ЕС.
Радев с 2017 по 2026 г. занимал пост президента Болгарии. В январе 2026 г. Радев объявил о решении досрочно уйти с президентского поста для участия в очередных выборах, назначенных после отставки премьер-министра Росена Желязкова.
На выборах 19 апреля коалиция под руководством Радева получила 44,6% голосов, что обеспечило ей 131 из 240 мандатов в Народном собрании. Это дает ему возможность сформировать однопартийное правительство.