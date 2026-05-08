Румен Радев избран премьер-министром Болгарии

После утверждения Радев выступил в парламенте с программной речью и заявил, что граждане Болгарии своим голосованием положили конец политическому кризису в стране. По его словам, уже 11 мая правительство внесет в парламент пакет законопроектов, направленных на борьбу с ростом цен.