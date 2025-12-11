Правительство Болгарии подало в отставку
На фоне волны протестов в Болгарии премьер-министр страны Росен Желязков объявил об отставке правительства. Через несколько недель София должна стать членом еврозоны. Об этом сообщает болгарское телеграфное агентство.
Отмечается, что правительство Болгарии приняло решение уйти в отставку перед проведением голосования по вотуму недоверия.
Во время объявление решения кабмина Желязков заявил, что «власть исходит от суверена и голоса народа; за отставку голос подняли и молодые, эту энергию необходимо поддерживать и поощрять».
1 декабря на протесты против правительства вышли десятки тысяч болгар. Bloomberg назвал митинги крупнейшими за последнее десятилетие. Причиной для протестов стал отказ правительства от своего обещания отозвать непопулярный законопроект о бюджете на следующий год, предусматривающий повышение некоторых налогов. Желязков пообещал остаться на своем посту, чтобы обеспечить стабильность в переходный период к единой валюте Евросоюза.
Оппозиционные партии Болгарии подали вотум недоверия правительству меньшинства во главе с Желязковым 5 декабря.