Главная / Политика /

Правительство Болгарии подало в отставку

Ведомости

На фоне волны протестов в Болгарии премьер-министр страны Росен Желязков объявил об отставке правительства. Через несколько недель София должна стать членом еврозоны. Об этом сообщает болгарское телеграфное агентство.

Отмечается, что правительство Болгарии приняло решение уйти в отставку перед проведением голосования по вотуму недоверия.

Во время объявление решения кабмина Желязков заявил, что «власть исходит от суверена и голоса народа; за отставку голос подняли и молодые, эту энергию необходимо поддерживать и поощрять».

1 декабря на протесты против правительства вышли десятки тысяч болгар. Bloomberg назвал митинги крупнейшими за последнее десятилетие. Причиной для протестов стал отказ правительства от своего обещания отозвать непопулярный законопроект о бюджете на следующий год, предусматривающий повышение некоторых налогов. Желязков пообещал остаться на своем посту, чтобы обеспечить стабильность в переходный период к единой валюте Евросоюза.

Оппозиционные партии Болгарии подали вотум недоверия правительству меньшинства во главе с Желязковым 5 декабря.

