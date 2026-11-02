Экс-замминистра Свердловской области осудили на девять лет за хищение
Академический районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Игоря Дубровина к девяти годам колонии общего режима по делу о хищении 63 млн руб. при строительстве жилья для военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.
Второй фигурант дела, предприниматель Вадим Пономарев, получил шесть лет колонии общего режима. Суд установил, что осужденные похитили 63 млн руб. из аванса, выделенного на возведение жилого дома для военных в Орске Оренбургской области. Оба фигуранта вину не признали.
Дубровин занимал должность замминистра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области в 2017–2019 гг. С 2020 г. он руководил региональным управлением капитального строительства. Позднее чиновник работал в правительстве Забайкальского края. В декабре 2023 г. его задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
15 октября прокуратура запросила для Дубровина девять лет колонии общего режима и штраф в 800 000 руб. Пономареву обвинение также предложило назначить девять лет лишения свободы и штраф в 600 000 руб.
2 октября Советский районный суд Краснодара приговорил бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова к 14 годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн руб. по делу о хищении имущества, закупленного для подразделений, участвующих в спецоперации. По данным суда, стоимость похищенного имущества составила 2,3 млн руб.