Экс-замминистра Свердловской области осудили на девять лет за хищение

Дубровин занимал должность замминистра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области в 2017–2019 гг. С 2020 г. он руководил региональным управлением капитального строительства. Позднее чиновник работал в правительстве Забайкальского края. В декабре 2023 г. его задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.