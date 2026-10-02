Бывшего атамана кубанских казаков осудили за хищение имущества для спецоперации

В мае 2026 г. суд заочно арестовал поставщика Романа Любименко по делу о мошенничестве при закупке БПЛА для нужд спецоперации. Этот эпизод выявили при расследовании дел Власова и директора краевого департамента по делам казачества Александра Тарарыкина. По версии следствия, Любименко был единственным поставщиком дронов, при этом аппараты оказались ненадлежащего качества, а их стоимость была завышена. Ущерб оценили в 90 млн руб.