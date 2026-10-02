Бывшего атамана кубанских казаков осудили за хищение имущества для спецоперации
Советский районный суд Краснодара приговорил бывшего вице-губернатора Краснодарского края и экс-атамана Кубанского войскового казачьего общества Александра Власова к 14 годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн руб. по делу о хищении имущества, закупленного для подразделений, задействованных в спецоперации, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Власова признали виновным по ч. 2 ст. 201 УК РФ и по ч. 3 ст. 33 – ч. 4 ст. 159 УК РФ. Его советник Александр Стародубцев получил шесть лет колонии и штраф в 1 млн руб.
По данным суда, в 2022 г. Кубанское войсковое казачье общество получило субсидию в 100 млн руб. на закупку имущества для воинских формирований. Часть приобретенного имущества на 2,3 млн руб. по указанию Власова была похищена Стародубцевым для последующей продажи, а в отчетность вносились недостоверные сведения о его передаче подразделениям.
29 сентября 2025 г. Власов покинул пост вице-губернатора, заявив о намерении присоединиться к бригаде «Кубань» для участия в спецоперации. 30 сентября стало известно о его задержании, а в тот же день Октябрьский районный суд Краснодара арестовал его на два месяца.
В мае 2026 г. суд заочно арестовал поставщика Романа Любименко по делу о мошенничестве при закупке БПЛА для нужд спецоперации. Этот эпизод выявили при расследовании дел Власова и директора краевого департамента по делам казачества Александра Тарарыкина. По версии следствия, Любименко был единственным поставщиком дронов, при этом аппараты оказались ненадлежащего качества, а их стоимость была завышена. Ущерб оценили в 90 млн руб.