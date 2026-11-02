The Atlantic узнало о поиске Трампом «козла отпущения» за Иран

27 октября Трамп обвинил Иран в начале конфликта с США. Тогда он также подверг критике соглашение о прекращении огня с Ираном, достигнутое в июне. По его мнению, договоренность не оправдала себя, а само перемирие изначально не вызывало у него особого одобрения.