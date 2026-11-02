The Atlantic узнало о поиске Трампом «козла отпущения» за Иран
Президент США Дональд Трамп ищет «козла отпущения» за войну с Ираном, пишет The Atlantic со ссылкой на источники в окружении американского лидера. Вину за военный конфликт он может возложить на министра обороны Пита Хегсета.
Трамп ищет ответственное лицо среди тех, кто заверял его в быстром проведении военной операции. Речь идет о Хегсете, а также о председателе Комитета начальников штабов ВС США Дэне Кейне. Хегсет и Кейн позитивно оценивали перспективы конфликта на его раннем этапе.
Собеседники издания сообщили, что Хегсет не пользуется популярностью в Белом доме, а также «умеет говорить президенту то, что тот хочет услышать», тем самым приукрашивая реальную информацию.
27 октября Трамп обвинил Иран в начале конфликта с США. Тогда он также подверг критике соглашение о прекращении огня с Ираном, достигнутое в июне. По его мнению, договоренность не оправдала себя, а само перемирие изначально не вызывало у него особого одобрения.
В конце октября телеканал MS NOW со ссылкой на источники сообщил, что администрация Трампа проинформировала союзников в Персидском заливе о необходимости подготовиться к короткому и интенсивному раунду ударов по Ирану уже 4 ноября – на следующий день после промежуточных выборов в конгресс.