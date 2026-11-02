Трамп: глава Google отказался переименовать океан в Американский
Президент США Дональд Трамп рассказал, что предлагал изменить название Атлантического океана на Американский, однако глава Google Сундар Пичаи выступил против этой идеи. Об этом американский лидер заявил на митинге в Канзасе, передает Clash Report.
По словам американского президента, после переименования Мексиканского залива и озера Онтарио он обратился к руководителю Google с предложением изменить название океана. Пичаи, как утверждает Трамп, ответил, что компания не может этого сделать, поскольку Атлантический океан омывает 27 стран.
«Вы сводите меня с ума!» [сказал Пичаи] А я ответил, что просто пошутил», – пересказал разговор Трамп.
7 сентября американский лидер поддержал идею переименования штата Нью-Мексико в Нью-Америка. Днем ранее президент США опубликовал в своей социальной сети Truth Social изображение Луны с надписью о том, что она принадлежит Соединенным Штатам. Трамп неоднократно заявлял о контроле над разными территориями и географическими объектами, включая Венесуэлу и Ормузский пролив.
Трамп продолжает переименовывать территории в пользу наименований, ассоциирующихся с США. В январе 2025 г. Трамп распорядился изменить название Мексиканского залива на «Американский залив», а горе Денали на Аляске присвоить название «Мак-Кинли».