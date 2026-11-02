Трамп: глава Google отказался переименовать океан в Американский

7 сентября американский лидер поддержал идею переименования штата Нью-Мексико в Нью-Америка. Днем ранее президент США опубликовал в своей социальной сети Truth Social изображение Луны с надписью о том, что она принадлежит Соединенным Штатам. Трамп неоднократно заявлял о контроле над разными территориями и географическими объектами, включая Венесуэлу и Ормузский пролив.