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Трамп: глава Google отказался переименовать океан в Американский

Ксения Наумчик
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Президент США Дональд Трамп рассказал, что предлагал изменить название Атлантического океана на Американский, однако глава Google Сундар Пичаи выступил против этой идеи. Об этом американский лидер заявил на митинге в Канзасе, передает Clash Report.

По словам американского президента, после переименования Мексиканского залива и озера Онтарио он обратился к руководителю Google с предложением изменить название океана. Пичаи, как утверждает Трамп, ответил, что компания не может этого сделать, поскольку Атлантический океан омывает 27 стран.

«Вы сводите меня с ума!» [сказал Пичаи] А я ответил, что просто пошутил», – пересказал разговор Трамп.

7 сентября американский лидер поддержал идею переименования штата Нью-Мексико в Нью-Америка. Днем ранее президент США опубликовал в своей социальной сети Truth Social изображение Луны с надписью о том, что она принадлежит Соединенным Штатам. Трамп неоднократно заявлял о контроле над разными территориями и географическими объектами, включая Венесуэлу и Ормузский пролив.

30 августа канадское озеро Онтарио стало «озером Америка» для американских пользователей Google Maps. 27 августа Трамп подписал указ о переименовании озера.

Трамп продолжает переименовывать территории в пользу наименований, ассоциирующихся с США. В январе 2025 г. Трамп распорядился изменить название Мексиканского залива на «Американский залив», а горе Денали на Аляске присвоить название «Мак-Кинли».

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