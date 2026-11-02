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Погрузка на сети РЖД в октябре снизилась до 95,6 млн тонн

Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Погрузка на сети РЖД в октябре составила 95,6 млн т, что на 1,4% меньше, чем годом ранее. При этом грузооборот вырос на 2,5% на фоне переориентации грузопотоков и увеличения дальности перевозок, сообщается в Telegram-канале компании.

За январь – октябрь погрузка составила 920 млн т, снизившись на 0,8% в годовом выражении. Существенно выросла погрузка металлургических грузов: черных металлов – на 8,7%, цветной руды – на 9,8%, кокса – на 21,1%, металлолома – на 22,5%. Также увеличилась отправка цемента (+9%) и химикатов (+9,4%). Рост погрузки обеспечили Куйбышевская (+22,1%), Забайкальская (+13,9%), Октябрьская (+5,6%), Дальневосточная (+5,1%) и Горьковская (+4,7%) железные дороги.

Согласно оценке NEFT Research, по итогам 2026 г. на сети РЖД будет погружено около 1,1 млрд т, писали «Ведомости» в июле. Ожидаемое значение на 1% ниже, чем фактическое по итогам 2025 г, когда погрузка составила почти 1,12 млрд т. Несмотря на частичное восстановление во II квартале, по итогам полугодия погрузка сохраняется ниже уровня прошлого года и в 2026 г. ожидается пятый подряд год снижения. Ключевое давление на показатель по-прежнему оказывает сокращение внутренних перевозок строительных грузов и нефтепродуктов, а также нестабильная динамика сырьевого экспорта.

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