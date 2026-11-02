Погрузка на сети РЖД в октябре снизилась до 95,6 млн тонн

Согласно оценке NEFT Research, по итогам 2026 г. на сети РЖД будет погружено около 1,1 млрд т, писали «Ведомости» в июле. Ожидаемое значение на 1% ниже, чем фактическое по итогам 2025 г, когда погрузка составила почти 1,12 млрд т. Несмотря на частичное восстановление во II квартале, по итогам полугодия погрузка сохраняется ниже уровня прошлого года и в 2026 г. ожидается пятый подряд год снижения. Ключевое давление на показатель по-прежнему оказывает сокращение внутренних перевозок строительных грузов и нефтепродуктов, а также нестабильная динамика сырьевого экспорта.