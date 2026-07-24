Погрузка на сети РЖД в 2026 году может снова снизиться

Около 1,1 млрд т будет погружено на сети РЖД по итогам 2026 г., следует из оценки NEFT Research. Она приводится в обзоре парка грузовых вагонов в России по итогам первого полугодия. Документ есть у «Ведомостей». Ожидаемое значение на 1% ниже, чем фактическое по итогам 2025 г. Тогда погрузка составила почти 1,12 млрд т.