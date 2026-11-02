Politico: Германия и Британия планируют разработать два типа ракет

Берлин, в свою очередь, сосредоточится на разработке гиперзвуковой ракеты. Предполагается, что она будет оснащена планирующим блоком, который после отделения от ракеты-носителя сможет двигаться к цели на скорости, в несколько раз превышающей скорость звука. Ввести систему в эксплуатацию планируется к 2035 г.