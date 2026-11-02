Politico: Германия и Британия планируют разработать два типа ракет
Германия и Великобритания планируют совместно разработать два новых типа ракетного вооружения дальностью более 2000 км в рамках проекта Deep Precision Strike (DPS). Об этом сообщает Politico со ссылкой на внутренние документы немецкого минобороны.
По данным издания, Лондон возьмет на себя создание крылатой ракеты, способной лететь на малых высотах для преодоления систем противовоздушной обороны. Первую версию вооружения планируется подготовить к боевому применению к 2032 г.
Берлин, в свою очередь, сосредоточится на разработке гиперзвуковой ракеты. Предполагается, что она будет оснащена планирующим блоком, который после отделения от ракеты-носителя сможет двигаться к цели на скорости, в несколько раз превышающей скорость звука. Ввести систему в эксплуатацию планируется к 2035 г.
Проект потребует значительных инвестиций. По информации Politico, Великобритания уже предусмотрела 770 млн фунтов стерлингов на развитие ракетных технологий в ближайшие четыре года. В бюджетных документах Германии на эти цели заложено более 9 млрд евро. Берлин также рассматривает возможность привлечения европейского концерна MBDA и германо-британского стартапа Hypersonica.
23 октября Bloomberg сообщил о переговорах Германии по закупке 1000 крылатых ракет Anthem стоимостью более 1 млрд евро. Дальность их действия превышает 2000 км. Кроме того, Берлин рассматривает возможность приобретения ракет других производителей.
9 октября инспектор сухопутных войск Германии Кристиан Фройдинг заявил о намерении бундесвера приобрести недорогие крылатые ракеты дальностью около 1500 км. Первые поставки могут начаться в 2027 г.
23 мая Financial Times сообщила о заинтересованности Франции в присоединении к германо-британскому проекту создания дальнобойного оружия. По данным издания, Париж предлагал привлечь к разработкам авиакосмическую компанию ArianeGroup.