FT: Франция хочет разрабатывать с Британией и ФРГ оружие для ударов вглубь РФ
Франция добивается присоединения к проекту Германии и Великобритании по созданию ракет дальнего радиуса действия для ударов вглубь России, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники.
Переговоры по вступлению Парижа в проект пройдут в начале июня. Газета пишет, что Берлин воспринял эту новость позитивно, а Лондон – скептически. В королевстве опасаются, что присоединение Франции нарушит баланс.
FT отмечает, что Франция предлагает привлечь к разработкам авиакосмическую компанию ArianeGroup, которая сможет обеспечить поставку ракетных ускорителей.
В 2024 г. Великобритания и Германия подписали двусторонний оборонный пакт, чтобы Европа могла защититься при возможной эскалации конфликта на Украине.
В мае 2025 г. Лондон и Берлин договорились о создании высокоточного оружия дальностью более 2000 км. В июле того же года канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер заключили договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны.