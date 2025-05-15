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Reuters: Великобритания и Германия разработают оружие дальностью более 2000 км

Ведомости

Великобритания и Германия совместно создадут высокоточное оружие дальностью более 2000 км, сообщило Reuters. По данным агентства, министр обороны Великобритании Джон Хили и его немецкий коллега Борис Писториус официально объявят о новой задаче на встрече в Берлине.

«Это партнерство помогает нам сделать оборону двигателем роста – создавая рабочие места, повышая квалификацию и стимулируя инвестиции в Великобритании и Германии», – заявил Хили.

Министры могут обсудить закупки торпед для морских патрульных и военных самолетов. Они также объявят о сделке, согласно которой Германия приобретет военные мосты британского производства.

Решение основано на обязательстве, которое страны получили, подписав двусторонний оборонный пакт в 2024 г. Тогда главной причиной создания документа, по мнению государств, была необходимость того, чтобы Европа могла защититься от возможной эскалации конфликта на Украине. Хили заявил ещё перед подписанием пакта, что соглашение с Берлином станет «самым значительным» документом, заключенным Великобританией с 2010 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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