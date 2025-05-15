Reuters: Великобритания и Германия разработают оружие дальностью более 2000 км
Великобритания и Германия совместно создадут высокоточное оружие дальностью более 2000 км, сообщило Reuters. По данным агентства, министр обороны Великобритании Джон Хили и его немецкий коллега Борис Писториус официально объявят о новой задаче на встрече в Берлине.
«Это партнерство помогает нам сделать оборону двигателем роста – создавая рабочие места, повышая квалификацию и стимулируя инвестиции в Великобритании и Германии», – заявил Хили.
Министры могут обсудить закупки торпед для морских патрульных и военных самолетов. Они также объявят о сделке, согласно которой Германия приобретет военные мосты британского производства.
Решение основано на обязательстве, которое страны получили, подписав двусторонний оборонный пакт в 2024 г. Тогда главной причиной создания документа, по мнению государств, была необходимость того, чтобы Европа могла защититься от возможной эскалации конфликта на Украине. Хили заявил ещё перед подписанием пакта, что соглашение с Берлином станет «самым значительным» документом, заключенным Великобританией с 2010 г.