Reuters: Великобритания и Германия разработают оружие дальностью более 2000 км

Решение основано на обязательстве, которое страны получили, подписав двусторонний оборонный пакт в 2024 г. Тогда главной причиной создания документа, по мнению государств, была необходимость того, чтобы Европа могла защититься от возможной эскалации конфликта на Украине. Хили заявил ещё перед подписанием пакта, что соглашение с Берлином станет «самым значительным» документом, заключенным Великобританией с 2010 г.