The Times: Великобритания и Германия подпишут «исторический оборонный пакт»

Министр обороны Великобритании Джон Хили, выступая на саммите НАТО в Брюсселе, заявлял, что соглашение с Берлином станет «самым значительным» документом, заключенным Великобританией с 2010 г. Тогда страна заключила с Францией соглашение, которое предусматривает более тесное военное сотрудничество в области испытаний ядерных боеголовок и совместных военных операций.