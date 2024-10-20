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The Times: Великобритания и Германия подпишут «исторический оборонный пакт»

Он позволит проводить совместные учения вблизи российской границы
Ведомости

Великобритания и Германия намерены подписать «исторический оборонный пакт», который позволит проводить совместные учения вблизи российской границы. Об этом сообщает издание The Sunday Times.

Предполагается, что учения будут проводиться на территории Эстонии и Литвы. Пакт также позволит двум странам увеличить закупки вооружения и усилить сотрудничество в области разработки и производства оружия.

Неназванный источник The Sunday Times заявил, что документ рассматривается как «первый шаг» Великобритании к широкомасштабному пакту о безопасности и обороне с Евросоюзом. Он может затронуть сразу несколько сфер: оборону, обмен разведывательными данными, энергетику и нелегальную миграцию.

Министр обороны Великобритании Джон Хили, выступая на саммите НАТО в Брюсселе, заявлял, что соглашение с Берлином станет «самым значительным» документом, заключенным Великобританией с 2010 г. Тогда страна заключила с Францией соглашение, которое предусматривает более тесное военное сотрудничество в области испытаний ядерных боеголовок и совместных военных операций.

14 октября в Великобритании, Бельгии, Нидерландах, Дании стартовали ежегодные ядерные учения НАТО Steadfast Noon. В маневрах принимают участие 2000 военнослужащих НАТО и более 60 самолетов, включая реактивные самолеты с ядерным оружием, бомбардировщики, истребители, самолеты, способные вести разведку и радиоэлектронную борьбу, и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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