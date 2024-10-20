The Times: Великобритания и Германия подпишут «исторический оборонный пакт»Он позволит проводить совместные учения вблизи российской границы
Великобритания и Германия намерены подписать «исторический оборонный пакт», который позволит проводить совместные учения вблизи российской границы. Об этом сообщает издание The Sunday Times.
Предполагается, что учения будут проводиться на территории Эстонии и Литвы. Пакт также позволит двум странам увеличить закупки вооружения и усилить сотрудничество в области разработки и производства оружия.
Неназванный источник The Sunday Times заявил, что документ рассматривается как «первый шаг» Великобритании к широкомасштабному пакту о безопасности и обороне с Евросоюзом. Он может затронуть сразу несколько сфер: оборону, обмен разведывательными данными, энергетику и нелегальную миграцию.
Министр обороны Великобритании Джон Хили, выступая на саммите НАТО в Брюсселе, заявлял, что соглашение с Берлином станет «самым значительным» документом, заключенным Великобританией с 2010 г. Тогда страна заключила с Францией соглашение, которое предусматривает более тесное военное сотрудничество в области испытаний ядерных боеголовок и совместных военных операций.
14 октября в Великобритании, Бельгии, Нидерландах, Дании стартовали ежегодные ядерные учения НАТО Steadfast Noon. В маневрах принимают участие 2000 военнослужащих НАТО и более 60 самолетов, включая реактивные самолеты с ядерным оружием, бомбардировщики, истребители, самолеты, способные вести разведку и радиоэлектронную борьбу, и др.