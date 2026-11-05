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Главная / Политика /

Путин назвал ограничения против российских спортсменов неправовыми

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Ряд государств по-прежнему не соблюдает принятые в сфере спорта обязательства и сохраняет неправовые ограничения в отношении российских спортсменов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином.

«К сожалению, не все страны готовы к соблюдению взятых на себя когда-то обязательств», – отметил глава государства. Президент поручил Олимпийскому комитету России (ОКР) продолжить отстаивать права и интересы отечественных спортсменов.

4 ноября МИД РФ назвал отказ Канады в выдаче виз российским спортсменам для участия в международных соревнованиях грубым нарушением Олимпийской хартии. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что подобные действия противоречат регламенту Международной федерации хоккея (IIHF), согласно которому организатор чемпионата обязан содействовать получению виз всеми командами-участницами.

В тот же день сообщалось, что Международная федерация хоккея (IIHF) сохраняет несогласие с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске сборных России к международным соревнованиям.

3 ноября сборные Швеции, Финляндии, Дании и Латвии заявили, что откажутся от участия в чемпионате мира по хоккею 2027 г., если на нем будет российская сборная. Об этом также объявила Норвежская хоккейная ассоциация (NIHF).

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