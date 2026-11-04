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МИД назвал отказ Канады в визах хоккеистам нарушением Олимпийской хартии

Татьяна Мозолевская

Отказ Канады в выдаче виз российским спортсменам для участия в международных соревнованиях является грубым нарушением Олимпийской хартии. Об этом заявил МИД РФ, комментируя решение канадских властей не допускать российских хоккеистов на молодежный чемпионат мира 2027 г.

В ведомстве напомнили, что премьер-министр Канады Марк Карни заявил о намерении отказать в визах игрокам российской молодежной сборной вопреки решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд к международным турнирам.

По данным МИД РФ, позицию Карни поддержали министры иностранных дел, иммиграции и спорта Канады. Они объявили о намерении использовать положения национального иммиграционного законодательства для отказа во въезде российским и белорусским спортсменам, а также членам спортивных делегаций.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что подобные действия противоречат регламенту Международной федерации хоккея (IIHF), согласно которому организатор чемпионата обязан содействовать получению виз всеми командами-участницами.

«Подобные действия также являются грубым нарушением Олимпийской хартии», – подчеркнули в МИД РФ. В ведомстве указали, что Олимпийская хартия предусматривает соблюдение спортивными федерациями принципа политического нейтралитета и их независимость от внешнего воздействия, в том числе со стороны национальных правительств.

Российская сторона также заявила, что решение канадских властей наносит ущерб не только предстоящему чемпионату мира, но и международному хоккею в целом.

Чемпионат мира среди молодежных сборных должен пройти с 26 декабря 2026 г. по 5 января 2027 г. в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире.

4 ноября стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) сохраняет несогласие с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске сборных России к международным соревнованиям.

Днем ранее сборные Швеции, Финляндии, Дании и Латвии заявили, что откажутся от участия в чемпионате мира по хоккею 2027 г., если на нем будет российская сборная. Об этом также объявила Норвежская хоккейная ассоциация (NIHF). Позиция NIHF относительно участия российских команд в международных соревнованиях остается неизменной: организация выступает за их отстранение до завершения конфликта на Украине.

30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к участию в соревнованиях. Таким образом, CAS удовлетворил ключевые требования российской стороны.

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