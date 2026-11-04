Путин: важно показать другим странам, что Россия никому никогда не угрожала

«Сейчас очень важно, чтобы во многих, в том числе и не только в тех странах, которые вы представляете, люди увидели, на политическом уровне люди увидели, что, во-первых, Россия никому никогда не угрожала и не угрожает. Во-вторых, мы стремимся к сотрудничеству», – сказал глава государства (цитата по «РИА Новости»).