Путин: важно показать другим странам, что Россия никому никогда не угрожала
Россия никогда никому не угрожала и не угрожает. Москва также стремится к сотрудничеству с другими государствами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле.
«Сейчас очень важно, чтобы во многих, в том числе и не только в тех странах, которые вы представляете, люди увидели, на политическом уровне люди увидели, что, во-первых, Россия никому никогда не угрожала и не угрожает. Во-вторых, мы стремимся к сотрудничеству», – сказал глава государства (цитата по «РИА Новости»).
Выступая на церемонии, глава государства также поздравил россиян с праздником и подчеркнул, что сплоченность народа на протяжении веков помогала стране преодолевать трудности.
Премия за вклад в укрепление единства российской нации присуждена управляющему директору Фонда гуманитарных проектов Ивану Есину. Ордена Дружбы удостоен проректор Российско-армянского университета Паркев Аветисян.
2 ноября секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал единство народов России основой силы страны.