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Главная / Политика /

Россия и Азербайджан договорились развивать сотрудничество спасательных ведомств

Ксения Наумчик
Официальный Telegram-канал МЧС России
Официальный Telegram-канал МЧС России

Главы МЧС России и Азербайджана Александр Куренков и Кямаладдин Гейдаров обсудили перспективы взаимодействия двух ведомств. Встреча состоялась в Баку, сообщили в российском министерстве.

Стороны отметили результаты реализации плана совместных мероприятий на 2024–2026 гг. В частности, в сентябре в Астрахани спасатели двух стран обменялись опытом и отработали действия при чрезвычайных ситуациях на международных учениях «Каспий». Куренков предложил проводить такие маневры раз в два года. Азербайджанская сторона выразила готовность принять следующие учения в 2028 г.

Отдельной темой переговоров стало сотрудничество в сфере гуманитарного разминирования. Куренков подтвердил готовность российского МЧС продолжать взаимодействие и оказывать содействие азербайджанским специалистам.

Кроме того, руководители ведомств обсудили развитие пожарно-спасательного спорта и проведение в Баку чемпионатов мира среди мужчин и женщин. По словам Гейдарова, соревнования помогут укрепить профессиональные связи спасателей разных стран и расширить обмен опытом.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение продолжать диалог и развивать практическое сотрудничество.

29 октября в Баку также состоялась встреча генеральных прокуроров России и Азербайджана Александра Гуцана и Камрана Алиева, в ходе которой стороны обсудили взаимодействие в борьбе с коррупцией и транснациональной преступностью, а также развитие сотрудничества правоохранительных органов. Гуцан сообщил, что новая программа сотрудничества, подписанная месяц назад в Казани, предусматривает совместные мероприятия, включая обучающие семинары по использованию современных цифровых технологий для выявления коррупционных схем и пресечения правонарушений. Он подчеркнул важность согласования позиций на международных площадках, в том числе в преддверии ноябрьской специальной сессии Конференции государств – участников Конвенции ООН против коррупции. Генпрокурор РФ также подтвердил готовность российской стороны продолжать сотрудничество и открытый диалог.

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