Россия и Азербайджан договорились развивать сотрудничество спасательных ведомств

29 октября в Баку также состоялась встреча генеральных прокуроров России и Азербайджана Александра Гуцана и Камрана Алиева, в ходе которой стороны обсудили взаимодействие в борьбе с коррупцией и транснациональной преступностью, а также развитие сотрудничества правоохранительных органов. Гуцан сообщил, что новая программа сотрудничества, подписанная месяц назад в Казани, предусматривает совместные мероприятия, включая обучающие семинары по использованию современных цифровых технологий для выявления коррупционных схем и пресечения правонарушений. Он подчеркнул важность согласования позиций на международных площадках, в том числе в преддверии ноябрьской специальной сессии Конференции государств – участников Конвенции ООН против коррупции. Генпрокурор РФ также подтвердил готовность российской стороны продолжать сотрудничество и открытый диалог.