В России рекомендовали оборудовать остановки Wi-Fi и зарядками для телефонов

15 октября «Ведомости. Город» со ссылкой на данных сервиса 2ГИС писал, что с октября 2024 г. в городах-миллионниках на 92% выросло количество станций, на которых можно арендовать зарядку для телефона: с 25 000 до 48 000. Заметнее всего число станций выросло в Челябинске – в 5,5 раза до 1222 точек, Красноярске – в 3,5 раза до 780 и Екатеринбурге – в 2,9 раза до 2162 точек. На столицы приходится около двух третей всех станций зарядки телефонов в миллионниках – почти 43% из них сосредоточено в Москве (20 797 точек) и еще 22% – в Санкт-Петербурге (10 430). В Санкт-Петербурге за два года станций стало больше почти вдвое – на 87%, в Москве их количество выросло на 72%.