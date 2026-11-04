В России рекомендовали оборудовать остановки Wi-Fi и зарядками для телефонов
Остановочные павильоны улучшенного и расширенного типов в России рекомендовано оснащать точками доступа Wi-Fi, зарядными станциями для мобильных устройств и средствами экстренной связи. Об этом говорится в новом национальном стандарте, утвержденном Росстандартом, с которым ознакомился ТАСС.
Кроме того, ГОСТ рекомендует устанавливать камеры видеонаблюдения на павильонах пересадочных остановочных пунктов.
Документ определяет общие требования к остановкам общественного транспорта на автомобильных дорогах и городских улицах. Стандарт вступит в силу 10 ноября 2026 г.
15 октября «Ведомости. Город» со ссылкой на данных сервиса 2ГИС писал, что с октября 2024 г. в городах-миллионниках на 92% выросло количество станций, на которых можно арендовать зарядку для телефона: с 25 000 до 48 000. Заметнее всего число станций выросло в Челябинске – в 5,5 раза до 1222 точек, Красноярске – в 3,5 раза до 780 и Екатеринбурге – в 2,9 раза до 2162 точек. На столицы приходится около двух третей всех станций зарядки телефонов в миллионниках – почти 43% из них сосредоточено в Москве (20 797 точек) и еще 22% – в Санкт-Петербурге (10 430). В Санкт-Петербурге за два года станций стало больше почти вдвое – на 87%, в Москве их количество выросло на 72%.
В марте «Ведомости. Город» сообщал, что в первые два месяца 2026 г. в Москве и Санкт-Петербурге пользователи искали Wi-Fi на картах в 4 раза чаще, чем в аналогичный период предыдущего года. В период с 1 января по 10 марта количество поисковых запросов общедоступных Wi-Fi-точек в Москве увеличилось на 282%, а в Санкт-Петербурге – на 392%.