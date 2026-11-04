Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,189-0,32%MSTT76,9+0,52%BRZL1 180+1,72%IMOEX2 449,19+0,29%RTSI944,72+0,3%RGBI112,28+0,1%RGBITR779,14+0,17%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Абдул Эль-Сайед может стать первым мусульманином в сенате США

Ксения Наумчик
EPA / ТАСС
EPA / ТАСС

Кандидат от Демократической партии Абдул Эль-Сайед лидирует на выборах в сенат США от штата Мичиган. В случае подтверждения результата он станет первым мусульманином в истории верхней палаты конгресса. Такой прогноз опубликовала аналитическая служба Decision Desk HQ.

По данным портала, Эль-Сайед набирает 50,78% голосов, его соперник от Республиканской партии Майк Роджерс – 47,25%.

В ходе предвыборной кампании Эль-Сайед подвергался критике со стороны президента США Дональда Трампа. Американский лидер называл демократа радикалом и коммунистом, а также обвинял его в ненависти к евреям.

Трамп поддерживал кандидатуру Роджерса. Эль-Сайед, в свою очередь, заручился поддержкой бывшего президента США Барака Обамы. Демократ выступает за прекращение американской военной помощи Израилю.

3 ноября в США прошли промежуточные выборы в конгресс, избирались все 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Телеканалы CNN и NBC, а также Decision Desk HQ прогнозируют, что Демократическая партия получит контроль над палатой представителей. Согласно прогнозу NBC News, демократы получат контроль над сенатом по итогам промежуточных выборов в конгресс, обеспечив себе не менее 53 мест в верхней палате.

Читайте также:Как Трамп оценил разгром своей партии на выборах в конгресс
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь