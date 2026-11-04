Абдул Эль-Сайед может стать первым мусульманином в сенате США
Кандидат от Демократической партии Абдул Эль-Сайед лидирует на выборах в сенат США от штата Мичиган. В случае подтверждения результата он станет первым мусульманином в истории верхней палаты конгресса. Такой прогноз опубликовала аналитическая служба Decision Desk HQ.
По данным портала, Эль-Сайед набирает 50,78% голосов, его соперник от Республиканской партии Майк Роджерс – 47,25%.
В ходе предвыборной кампании Эль-Сайед подвергался критике со стороны президента США Дональда Трампа. Американский лидер называл демократа радикалом и коммунистом, а также обвинял его в ненависти к евреям.
Трамп поддерживал кандидатуру Роджерса. Эль-Сайед, в свою очередь, заручился поддержкой бывшего президента США Барака Обамы. Демократ выступает за прекращение американской военной помощи Израилю.
3 ноября в США прошли промежуточные выборы в конгресс, избирались все 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Телеканалы CNN и NBC, а также Decision Desk HQ прогнозируют, что Демократическая партия получит контроль над палатой представителей. Согласно прогнозу NBC News, демократы получат контроль над сенатом по итогам промежуточных выборов в конгресс, обеспечив себе не менее 53 мест в верхней палате.