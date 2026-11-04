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Главная / Политика /

Армия России ударила по двум электроподстанциям и сухогрузу на Украине

Ксения Наумчик

Российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры Украины и морскому судну, которое использовалось в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате в Киевской области поражена электроподстанция «Наливайковка» мощностью 750 кВ, а в Житомирской области – подстанция «Чижовка» мощностью 110 кВ.

Кроме того, в акватории Черного моря, примерно в 8 км юго-западнее Одессы, был поражен сухогруз с военным имуществом, предназначенным для украинских войск.

3 ноября в результате ударов беспилотников армии России был поражен логистический центр «Новая почта» в Бердичеве Житомирской области, там хранили и распределяли военные грузы, которые западные страны поставляют ВСУ. Также в ходе нанесения ударов в акватории Черного моря был поражен сухогруз, доставлявший военное имущество и грузы двойного назначения на Украину.

В ночь на 3 ноября российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками по энергетическим и портовым объектам Украины. В результате в Винницкой области поражена Ладыжинская теплоэлектростанция мощностью 1800 МВт. В Днепропетровской области целями стали Криворожская ТЭС мощностью 2800 МВт и Приднепровская ТЭС мощностью 1765 МВт.

2 ноября российские войска поразили место укрытия и хранения пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов «Нептун» в районе села Тузлы Одесской области. Был также поражен сухогруз, который перевозил грузы для украинской армии. Судно находилось в море в 58 км южнее Одессы.

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