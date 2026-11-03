Минтруд предложил учитывать обороты по счетам при назначении пособия

Кроме того, с 1 января 2027 г. минимальный заработок для получения пособия составит 10 МРОТ в год, отметил Минтруд. Это требование не коснется граждан с объективными причинами отсутствия дохода, в частности беременных женщин, родителей детей до трех лет и людей с инвалидностью.