Минтруд предложил учитывать обороты по счетам при назначении пособия
С 1 апреля 2027 г. при назначении единого пособия на детей будут учитывать обороты по банковским счетам. Об этом Минтруд РФ сообщил на своем сайте.
Отмечается, что с 1 января по 1 апреля 2027 г. данные об оборотах будут собирать для анализа, не учитывая их при принятии решения о выплате. Обновленные правила назначения пособия министерство представило на общественное обсуждение.
Объем поступлений на счета семьи не должен превышать двукратный размер ее годового дохода, указало ведомство. При расчете не будут учитывать переводы между родственниками, кредитные средства, налоговые вычеты и документально подтвержденные доходы от продажи имущества.
Кроме того, с 1 января 2027 г. минимальный заработок для получения пособия составит 10 МРОТ в год, отметил Минтруд. Это требование не коснется граждан с объективными причинами отсутствия дохода, в частности беременных женщин, родителей детей до трех лет и людей с инвалидностью.
24 сентября министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что единое пособие и другие выплаты, размер которых зависит от прожиточного минимума, планируется проиндексировать с 1 января 2027 г. на 6,8%.
22 мая вступили в силу новые правила сохранения единого пособия для многодетных семей. Они позволяют продолжить получать выплату, если среднедушевой доход семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%. Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 г.