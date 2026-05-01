Что изменится для россиян в мае

Что изменится для россиян в маеОграничение вывоза золота, критерии качества БАДов и безвиз с Саудовской Аравией
В России с мая ужесточится контроль за вывозом золота в слитках в страны ЕАЭС, а также начнут действовать критерии качества и эффективности БАДов. Многодетные семьи смогут получать единое пособие даже при небольшом превышении доходов, а ФНС сможет списывать безнадежные налоговые долги. Об этих и других изменениях последнего месяца весны – в материале «Ведомостей».
Многодетным сохранят единое пособие при небольшом превышении доходов
Семьи с тремя и более детьми смогут продолжать получать единое пособие, даже если их доходы незначительно больше установленных критериев. Право на выплату сохранится, если среднедушевой доход семьи превысил региональный прожиточный минимум не более чем на 10%.
Новый порядок заработает с 22 мая и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 г. При этом если в этом году семьи получили отказ в назначении пособия, решение пересмотрят автоматически – уведомление будет направлено через «Госуслуги».
Пенсионерам после 80 лет увеличат выплаты
В мае пенсионеры, которые в апреле достигли 80-летнего возраста или впервые получили I группу инвалидности, начнут получать двойную фиксированную выплату к страховой пенсии – почти 19 170 руб. При этом двойное повышение сразу по обоим основаниям одновременно не предусмотрено, а индексация проводится в беззаявительном порядке.
Кроме того, участники и инвалиды Великой Отечественной войны еще в апреле начали получать федеральную выплату ко Дню Победы – 10 000 руб.
Заработает закон о публичном рейтинге автошкол
С 28 мая в России вступят в силу правила о введении публичного рейтинга автошкол. МВД РФ будет формировать показатели оценки на основе результатов сдачи экзаменов выпускниками, а также данных о ДТП с пострадавшими или погибшими по вине водителей-выпускников в течение двух лет с момента получения ими прав. Публиковаться рейтинг будет раз в год в середине февраля – значит, первый из них появится лишь в следующем году.
Автостраховщики отмечали, что водители с небольшим стажем вождения – «проблемная зона» для них. Поэтому страховое сообщество заинтересовано в более качественной подготовке в автошколах, на которую и направлены нововведения.
На платформе «Работа в России» появятся сведения о целевом обучении
С 1 мая на платформе «Работа в России» будут публиковать данные о целевом обучении – как от граждан (расторжение договора заказчиком, неисполнение им обязательств по трудоустройству), так и от организаций (отчисление, перевод на платное обучение).
Если обучающийся откажется заключать договор о целевом обучении или расторгнет его в одностороннем порядке до прохождения первой промежуточной аттестации, эта информация будет передаваться в Минобрнауки России.
ФНС сможет списать безнадежные долги
С 1 мая ФНС сможет списывать безнадежную налоговую задолженность физлица без обращения в суд. Речь идет, например, о долге с истекшим сроком взыскания, который продолжает числиться за гражданином и привел к отрицательному сальдо Единого налогового счета. Изменения касаются только региональных и местных налогов, причем конкретный субъект или муниципалитет может установить дополнительные основания для списания долга.
Вывоз золота в слитках будет ограничен
С 1 мая президентским указом запрещен вывоз из России гражданами и бизнесом аффинированного золота в слитках общим весом более 100 г. Ограничения не распространяются на отправку драгоценного металла в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) через международные аэропорты Москвы и Владивостока – при наличии заключения Федеральной пробирной палаты.
Если же перемещение за рубеж осуществляется не в государства ЕАЭС, то физлицам по-прежнему потребуется заключение пробирной палаты и пересечение границы через международные аэропорты, а юрлицам и ИП – нет. В Минфине отмечали, что нововведение обеспечит прозрачность операций по экспорту слитков в рамках ЕАЭС и физическими лицами в третьи страны.
Заработает безвиз с Саудовской Аравией
С 11 мая начнет действовать соглашение между Россией и Саудовской Аравией о безвизовом режиме. Россияне теперь смогут находиться в королевстве непрерывно или суммарно до 90 дней в течение календарного года – при условии, что они не будут работать, получать образование или постоянно проживать в стране. Для этих целей, а также для совершения хаджа или умры понадобится соответствующая виза.
Начнется маркировка сладостей и радиоэлектроники
С 1 мая участники оборота отдельных сладостей и кондитерских изделий обязаны наносить средства идентификации на товары и предоставлять сведения в систему «Честный знак» при вводе продукции в оборот. Аналогичные требования касаются производителей радиоэлектроники и стройматериалов.
Перечень товаров для параллельного импорта расширят
С 27 мая будет расширен список товаров, разрешенных к ввозу в РФ по механизму параллельного импорта (без согласия правообладателя, но с разрешения государства). В перечень вошли ядерные реакторы, котлы, промышленное оборудование, медицинские, измерительные и оптические инструменты, пластмассы, изделия из черных металлов, парфюмерия и многое другое.
Начнут действовать критерии качества и эффективности БАДов
С 1 мая вступят в силу критерии качества и эффективности биологически активных добавок (БАД) к пище, которые правительство определило в апреле. Требования включают: наличие у изготовителя действующего свидетельства о государственной регистрации добавки, наличие сведений о ней в системе маркировки, а также подтверждение аккредитованной лаборатории из РФ, что БАД соответствует показателям безопасности и количественному содержанию указанных в документации биологически активных веществ. Критерии эффективности подразумевают наличие научных исследований, подтверждающих положительное влияние биодобавки.