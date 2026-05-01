Что изменится для россиян в мае

С 28 мая в России вступят в силу правила о введении публичного рейтинга автошкол. МВД РФ будет формировать показатели оценки на основе результатов сдачи экзаменов выпускниками, а также данных о ДТП с пострадавшими или погибшими по вине водителей-выпускников в течение двух лет с момента получения ими прав. Публиковаться рейтинг будет раз в год в середине февраля – значит, первый из них появится лишь в следующем году.