В России появится публичный рейтинг автошкол

Водители с небольшим стажем вождения – «проблемная зона» для страхового сообщества, поэтому оно заинтересовано в более качественной подготовке в автошколах, заявил на том же выездном заседании глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. По его мнению, с появлением критериев оценки эффективности автошколы будут «реально заниматься обучением, понимая, что это влияет на их рейтинг». «Молодые водители – это бич аварийности, которая, несмотря на все изменения со стороны Центрального банка в части повышения [территориальных] коэффициентов [на полисы ОСАГО], все равно продолжает оставаться той зоной, которую добросовестные автоводители оплачивают», – заявил Уфимцев. Даже двукратное увеличение территориального коэффициента для регионов, где наблюдается высокий риск недобросовестных действий по ОСАГО, не позволяет покрывать убыточность молодых неопытных водителей, дополнил он.