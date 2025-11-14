В России появится публичный рейтинг автошкол

В России появится публичный рейтинг автошколОн будет учитывать количество ДТП, совершенных их выпускниками
В России создадут рейтинг автошкол на основе количества ДТП, совершенных их выпускниками. Соответствующий закон был принят сразу во втором и третьем, окончательном, чтении во время пленарной сессии в Госдуме 13 ноября. Разработкой перечня показателей и критериев оценки качества подготовки автошкол займется МВД (ведомство имеет данные о результатах сдачи экзаменов, а также аварийности по вине начинающих водителей). Министерство также определит периодичность проверок. Изменения вносятся в ст. 26 закона «О безопасности дорожного движения».
Итоговые показатели автошкол будут публиковать в интернете, чтобы граждане могли ознакомиться с ними для формирования мнения о качестве подготовки в конкретной автошколе, говорится в тексте пояснительной записки. Закон вступит в силу спустя полгода после его официального опубликования.
«Мы хотим посмотреть, если автошкола в этом году выпустила 100 выпускников, какое количество ДТП в течение пяти лет они принесли», – привел пример председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев на выездном заседании комитета 13 ноября.
Водители с небольшим стажем вождения – «проблемная зона» для страхового сообщества, поэтому оно заинтересовано в более качественной подготовке в автошколах, заявил на том же выездном заседании глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. По его мнению, с появлением критериев оценки эффективности автошколы будут «реально заниматься обучением, понимая, что это влияет на их рейтинг». «Молодые водители – это бич аварийности, которая, несмотря на все изменения со стороны Центрального банка в части повышения [территориальных] коэффициентов [на полисы ОСАГО], все равно продолжает оставаться той зоной, которую добросовестные автоводители оплачивают», – заявил Уфимцев. Даже двукратное увеличение территориального коэффициента для регионов, где наблюдается высокий риск недобросовестных действий по ОСАГО, не позволяет покрывать убыточность молодых неопытных водителей, дополнил он.
Среди факторов, влияющих на ДТП, есть те, которые не имеют отношения к качеству обучения, считает директор московской автошколы «Колесо» Дмитрий Болотников. К ним относятся прием запрещенных веществ, плохие дороги, отказ органов управления, поведение пассажиров, усталость водителя, перечисляет он.
«Если мы вводим подобные законы, может быть, тогда передать право выдачи водительских удостоверений автошколам? Потому что итоговый контрольный орган в данный момент – это ГИБДД (Госавтоинспекция. – «Ведомости»). По такой логике правильнее было бы сделать рейтинг ГИБДД», – заявил Болотников «Ведомостям». По его мнению, сейчас водитель крайне редко попадает в ДТП из-за того, что не умеет управлять автомобилем. Скорее, ДТП происходит из-за излишней самоуверенности водителя, рассуждает эксперт. «На второй-третий год безаварийного стажа у некоторых молодых водителей включается «режим Бога». Они думают, что все могут и умеют, начинают осознанно идти на риск, чем подвергают себя и окружающих опасности», – поясняет Болотников.
Вероятность попасть в ДТП зависит в том числе от воспитания, психологического здоровья водителя, говорит он. Лучше направить ресурс на поиск фиктивных автошкол, выдающих документы об их окончании без проведения реального обучения, считает Болотников.
Единственный критерий, который показывает эффективность работы автошкол, – это количество выпускников, которые сдали практический экзамен с первого раза, считает президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Сейчас ГАИ сильно зависит от автошкол по части транспорта: у значительного количества подразделений МВД отсутствуют автомобили для приема экзаменов, поэтому они вынуждены оценивать навыки начинающих водителей на машинах частных организаций, говорит Шапарин. По его мнению, необходимо обязать Госавтоинспекцию использовать для приема экзамена собственный транспорт, нанять кадры для его обслуживания, а также разрешить гражданам самостоятельно готовиться к экзамену на водительские права, считает он.
«Ведомости» направили в МВД запрос, чтобы узнать, что войдет в перечень показателей и критериев оценки эффективности качества подготовки автошкол, а также какова периодичность будущих проверок.