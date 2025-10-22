Автоматическое продление водительских прав прекратится с 2026 года
С 1 января 2026 г. в России больше не будет автоматического продления водительских удостоверений, действующего с 2022 г. Об этом ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров сообщил ТАСС.
Эксперт пояснил, что предусмотрено продление на три года для российских национальных водительских удостоверений, срок действия которых истекает или уже истек в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Например, если права действуют до 31 декабря 2025 года, они будут действительны по 30 декабря 2028 года. Но если срок действия прав истекает с 1 января 2026 г., автоматическое продление применяться не будет.
Водителям, которые уже один раз воспользовались автопродлением, следует знать дату, когда их удостоверение должно было стать недействительным. Это важно для того, чтобы своевременно продлить права в обычном порядке и не нарушить закон, отметил эксперт.
Постановлением правительства РФ в апреле 2022 г. срок действия водительских удостоверений, истекавших в 2022-2023 гг., был продлен на три года. Такие же решения также были приняты в 2023 и 2024 гг. При автоматическом продлении можно управлять автомобилем по старым правам, менять их не требуется.
В сентябре Национальный автомобильный союз (НАС) предложил разрешить гражданам, желающим получить водительские права, самостоятельно готовиться к теоретическим экзаменам и вождению вне автошкол, в том числе у индивидуальных инструкторов. В автосоюзе заявили о слабой подготовке преподавателей и незаинтересованности руководства автошкол в успехах учеников. В 2013 г. правительство внесло поправки в правила ПДД, запретив самостоятельную подготовку к экзаменам вне автошкол.