Автоматическое продление водительских прав прекратится с 2026 года

Эксперт пояснил, что предусмотрено продление на три года для российских национальных водительских удостоверений, срок действия которых истекает или уже истек в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Например, если права действуют до 31 декабря 2025 года, они будут действительны по 30 декабря 2028 года. Но если срок действия прав истекает с 1 января 2026 г., автоматическое продление применяться не будет.