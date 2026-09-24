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Котяков: единое пособие в России проиндексируют на 6,8% с 2027 года

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Единое пособие и другие выплаты, размер которых зависит от прожиточного минимума, планируется проиндексировать с 1 января 2027 г. на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Размер единого пособия зависит от регионального прожиточного минимума и нуждаемости семьи. Выплата может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка, а для беременных женщин рассчитывается исходя из показателя для трудоспособного населения. При изменении прожиточного минимума пособие пересчитывается без отдельного заявления.

21 июля в России единое пособие ежемесячно получали около 9 млн детей и 113 000 беременных женщин, следовало из данных вице-премьера Татьяны Голиковой. В 2026 г. величина прожиточного минимума на ребенка в среднем по стране составляет 18 371 руб., а размер единого пособия – 50, 75 или 100% от этой суммы в зависимости от доходов семьи.

22 мая вступили в силу новые правила сохранения единого пособия для многодетных семей. Они позволяют продолжить получать выплату, если среднедушевой доход семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%. Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 г.

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