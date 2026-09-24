Котяков: единое пособие в России проиндексируют на 6,8% с 2027 года

21 июля в России единое пособие ежемесячно получали около 9 млн детей и 113 000 беременных женщин, следовало из данных вице-премьера Татьяны Голиковой. В 2026 г. величина прожиточного минимума на ребенка в среднем по стране составляет 18 371 руб., а размер единого пособия – 50, 75 или 100% от этой суммы в зависимости от доходов семьи.