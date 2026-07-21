Почти 110 000 многодетных семей получили выплату на погашение ипотеки

4 июля президент Владимир Путин подписал закон, который с 1 сентября 2026 г. позволяет семьям с двумя и более детьми брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Новое основание для каникул – рождение или усыновление второго и последующих детей. Для их оформления не нужно подтверждать снижение доходов – достаточно свидетельства о рождении ребенка или удостоверения о статусе многодетной семьи.