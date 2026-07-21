Почти 110 000 многодетных семей получили выплату на погашение ипотеки
В прошлом году 109 000 многодетных семей в России получили выплату в 450 000 руб. на погашение ипотеки. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на площадке национального центра «Россия». Всего, по ее словам, в России 3 млн многодетных семей. Их количество выросло в 1,5 раза за последние 5 лет.
В общей сложности в стране насчитывается 24 млн семей, из которых 16 млн – семьи с детьми, также сообщила Голикова.
Кроме того, по озвученным ею данным, ежемесячный охват единым пособием составляет примерно 9 млн детей и 113 000 беременных женщин. Приводилась и статистика по материнскому капиталу – его с 2007 г. получили более 15 млн семей. В 2025 г. около 1,9 млн семей распорядились им.
4 июля президент Владимир Путин подписал закон, который с 1 сентября 2026 г. позволяет семьям с двумя и более детьми брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Новое основание для каникул – рождение или усыновление второго и последующих детей. Для их оформления не нужно подтверждать снижение доходов – достаточно свидетельства о рождении ребенка или удостоверения о статусе многодетной семьи.