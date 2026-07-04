Путин подписал закон об ипотечных каникулах для семей с двумя и более детьми

Новое основание для каникул – рождение или усыновление второго и последующих детей. Для их оформления не нужно подтверждать снижение доходов – достаточно свидетельства о рождении ребенка или удостоверения о статусе многодетной семьи. Действующие правила позволяют взять паузу в платежах на шесть месяцев только при падении доходов более чем на 20% и высокой долговой нагрузке.