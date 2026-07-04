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Путин подписал закон об ипотечных каникулах для семей с двумя и более детьми

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который с 1 сентября 2026 г. позволяет семьям с двумя и более детьми брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Новое основание для каникул – рождение или усыновление второго и последующих детей. Для их оформления не нужно подтверждать снижение доходов – достаточно свидетельства о рождении ребенка или удостоверения о статусе многодетной семьи. Действующие правила позволяют взять паузу в платежах на шесть месяцев только при падении доходов более чем на 20% и высокой долговой нагрузке.

Льготный период по новому основанию составит до 18 месяцев и не может закончиться позже, чем ребенку исполнится полтора года. Первые шесть месяцев каникул проходят по стандартным правилам, с седьмого месяца на остаток основного долга начисляются проценты по ставке, действовавшей до начала льготного периода, – их сумма фиксируется и выплачивается после окончания каникул. Прекратить каникулы можно досрочно, уведомив кредитора.

Закон вступает в силу 1 сентября 2026 г. и распространяется на кредитные договоры, заключенные до этой даты.

1 июля Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах для семей при рождении второго или последующего ребенка. 23 июня Госдума единогласно приняла документ во втором и третьем чтениях. В ходе доработки ко второму чтению депутаты уточнили, что рождение или усыновление детей считается не «трудной жизненной ситуацией», а «особыми обстоятельствами», и скорректировали порядок начисления процентов с седьмого по 18-й месяц льготного периода.

В январе 2026 г. глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков анонсировал переход к дифференцированной ставке по семейной ипотеке, которая будет зависеть от количества детей в семье (при рождении первого – 10%, второго – 6%, третьего – 4%). Тогда же он сообщил о планах по введению кредитных каникул на срок до полутора лет для многодетных семей.

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