Аксаков анонсировал переход к дифференцированной ставке по семейной ипотеке

Аксаков анонсировал переход к дифференцированной ставке по семейной ипотекеНа ее размер будет влиять число детей
Россиян ожидает переход к дифференцированной ставке по семейной ипотеке, которая будет зависеть от количества детей в семье. Об этом глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков сообщил в эфире «России 24».
По его словам, в настоящее время льготная ипотека предоставляется под 6% независимо от числа детей, что не создает достаточных стимулов для роста рождаемости. Предлагается привязать процентную ставку к количеству детей: например, при рождении первого ребенка – 10%, второго – 6%, третьего – 4%, с дальнейшим снижением по мере уменьшения ключевой ставки.
Депутат также отметил, что для семей планируются дополнительные меры поддержки, включая возможность оформления кредитных каникул на срок до полутора лет для семей с большим количеством детей и специальные условия при получении финансовых услуг.
12 января «Ведомости» писали, что госкорпорация «Дом.РФ» обновила список городов, где семьи с детьми могут оформить семейную ипотеку на покупку жилья на вторичном рынке. В перечень вошел 891 город в 83 регионах страны. Список расширен на 22 города в 15 регионах. В их числе – Елец в Липецкой области, Орск в Оренбургской области, Нижневартовск в Ханты-Мансийском АО – Югре.
Весь 2025 г. ипотечное кредитование поддерживали исключительно программы с господдержкой. На их долю пришлось около 80% всех выдач. По данным Дом.РФ, за 11 месяцев банки предоставили населению жилищных ссуд на общую сумму 3,638 трлн руб., из которых семейная ипотека составила 2,548 трлн руб. (70% выдач), дальневосточная и арктическая – 226,74 млрд руб. (6,23% выдач), IT-ипотека – 68,16 млрд руб. (1,87% выдач).