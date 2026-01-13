Аксаков анонсировал переход к дифференцированной ставке по семейной ипотеке

12 января «Ведомости» писали, что госкорпорация «Дом.РФ» обновила список городов, где семьи с детьми могут оформить семейную ипотеку на покупку жилья на вторичном рынке. В перечень вошел 891 город в 83 регионах страны. Список расширен на 22 города в 15 регионах. В их числе – Елец в Липецкой области, Орск в Оренбургской области, Нижневартовск в Ханты-Мансийском АО – Югре.