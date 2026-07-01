Совфед одобрил закон об ипотечных каникулах при рождении второго ребенка

Законопроект был подготовлен Минфином по поручению президента и одобрен правительством в июле 2025 г. В августе 2025 г. председатель Госдумы направил документ в профильный комитет для приоритетного рассмотрения. С 2019 г. в России действуют ипотечные каникулы на срок до шести месяцев для заемщиков в трудной жизненной ситуации. С 2018 г. более 1,5 млн семей оформили льготную ипотеку, общий объем выданных кредитов превысил 7,2 трлн руб.