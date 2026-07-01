Совфед одобрил закон об ипотечных каникулах при рождении второго ребенка
Родители смогут взять ипотечные каникулы на 1,5 года при рождении второго или последующего ребенка. Закон одобрил Совет Федерации, передает «РИА Новости».
Граждане смогут при рождении или усыновлении (удочерении) второго ребенка или последующих детей взять ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев.
По действующим правилам родители могут взять ипотечные каникулы на полгода, если доходы заемщика снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений.
Заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев говорил, что в ходе рассмотрения закона в нижней палате он был доработан с учетом поступивших замечаний. «Уточнили, что рождение или усыновление детей является не «трудной жизненной ситуацией», как было записано в редакции первого чтения, а особыми обстоятельствами», – пояснил он.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 г., его положения будут распространяться и на отношения, возникшие до этой даты. Теперь его должен подписать президент РФ.
Законопроект был подготовлен Минфином по поручению президента и одобрен правительством в июле 2025 г. В августе 2025 г. председатель Госдумы направил документ в профильный комитет для приоритетного рассмотрения. С 2019 г. в России действуют ипотечные каникулы на срок до шести месяцев для заемщиков в трудной жизненной ситуации. С 2018 г. более 1,5 млн семей оформили льготную ипотеку, общий объем выданных кредитов превысил 7,2 трлн руб.