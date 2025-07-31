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Минфин: семьи смогут оформить ипотечные каникулы при рождении детей

Ведомости

Семьи с детьми смогут получать ипотечные каникулы при рождении или усыновлении ребенка. Соответствующий законопроект, подготовленный Минфином по поручению президента, одобрен на заседании правительства, сообщили в министерстве.

Каникулы при рождении или усыновлении первого ребенка можно будет оформить на срок до шести месяцев. Для этого потребуется, чтобы доход заемщика снизился более чем на 20%, а выплаты по ипотеке превышали 40% его дохода.

Если в семье появляется второй или последующий ребенок, ипотечные каникулы будут предоставляться на срок до 18 месяцев. При усыновлении – также до 18 месяцев, но отсчет начинается с даты усыновления. В этих случаях падение дохода заемщика учитывать не будут.

На период каникул сроком более шести месяцев банки смогут начислять проценты по кредиту только начиная с седьмого месяца и до конца льготного периода – по ставке, указанной в договоре.

31 июля стало известно, что с 2018 г. свыше 1,5 млн семей оформили семейную ипотеку по льготной ставке. Общий объем выданных кредитов превысил 7,2 трлн руб., из них 1,2 трлн руб. государство выделило для компенсации процентных ставок.

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