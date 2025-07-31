Ведомости&

Если в семье появляется второй или последующий ребенок, ипотечные каникулы будут предоставляться на срок до 18 месяцев. При усыновлении – также до 18 месяцев, но отсчет начинается с даты усыновления. В этих случаях падение дохода заемщика учитывать не будут.